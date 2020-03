Gamescom 2020 : Les premiers exposants annoncés, Nintendo et Microsoft de la partie

Alors que l'avenir de l'E3 2020 est de plus en plus incertain, et que de plus en plus de salons sont reportés/annulés, c'est "business as usual" pour les organisateurs de la Gamescom. Officiellement en tout cas.

Les organisateurs de la Gamescom viennent d'annoncer la liste des premiers exposants de l'édition 2020 du salon allemand. Sur cette liste figurent divers éditeurs ainsi que Nintendo et Microsoft :

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom

CD Projekt RED

astragon Entertainment

Electronic Arts

ESL Gaming

Kalypso Media

Koch Media

MediaMarkt

Microsoft/Xbox

My.com

NCSOFT

Nintendo

SEGA

THQ Nordic

Twitch

Ubisoft

Wargaming

Alternate

AORUS (GIGABYTE)

BenQ

Caseking

Corsait

Kingston Technology

MEDION

Omen

Samsung

Trust

À noter que Sony n'apparaît pas sur la liste, ce qui n'est pas réellement surprenant étant donné la stratégie actuel du constructeur japonais (qui ne se rendra pas à l'E3 non plus).

À l'heure où sont écrites ces lignes, la Gamescom 2020 doit toujours se tenir du 25 au 29 août prochains. La situation actuelle autour du coronavirus soulève plusieurs interrogations. Si la situation perdure, les organisateurs envisageront-ils d'annuler la Gamescom ? Si l'E3 est annulé et que la Gamescom se déroule malgré tout, quel impact cette annulation aura-t-elle sur le salon allemand en termes d'envergure ? Réponse dans les mois à venir.