Horizon Zero Dawn sur PC : Un des producteurs du jeu s'en prend aux fanboys PlayStation

Sony a officialisé hier ce que certains savaient depuis plusieurs mois, autrement dit que Horizon Zero Dawn sortira sur PC au cours de l'été prochain. Comme il était possible de s'y attendre, certains fans acharnés des consoles PlayStation ont très mal pris la nouvelle. Ce qui a provoqué l'incompréhension, et même l'agacement, chez d'autres personnes. Y compris chez les développeurs.

À lire aussi : PS5 : Sony ne peut pas révéler son prix à cause de la concurrence

L'annonce de la sortie sur PC de Horizon Zero Dawn, jeu jusqu'à présent exclusif à la PS4, a provoqué de nombreuses réactions. Disproportionnées dans certains cas. Une vidéo, qui circule beaucoup sur Twitter depuis hier, a par exemple été filmée par un fanboy PlayStation en pleurs après la mise à sac par ce dernier de son propre appartement (garage ? chambre ?) en réaction à cette annonce.

Cette vidéo, et les réactions négatives de certains fans PlayStation, ont fait tellement de bruit, qu'elles ont incité une personne ayant travaillé sur le jeu à réagir. Avec un agacement évident. En effet, Sam Sharma, ancien online senior producer de Guerrilla Games (et désormais producteur exécutif chez Electronic Arts), a commenté la situation sur son compte Twitter personnel. Et il n'est clairement pas amusé par les réactions des fanboys :

How do I facepalm at this when I can't touch my face because of coronapanic. - Sam Sharma (@s3rioussam) March 11, 2020

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous ?



Nous avons fait un jeu, vous l'avez apprécié. Et désormais, davantage de personnes vont pouvoir en profiter à leur tour. Et d'une manière ou d'une autre, cela nuit à VOTRE appréciation du jeu ?



S'il vous plaît, soyez gentils les uns avec les autres. Votre appréciation du jeu n'a pas diminué parce que davantage de gens ont l'opportunité d'y jouer.



Comment facepalmer alors que je ne peux pas toucher mon visage à cause de la coronapanique ?

Pour rappel, Sony a déclaré que la sortie de Horizon Zero Dawn sur PC ne veut pas dire que tous les jeux Sony Worldwide Studios à venir sortiront en même temps sur PS5 et PC. Les décisions seront prises au cas par cas. Certains développeurs, comme Media Molecule, ont en tout cas d'ores et déjà déclaré qu'ils aimeraient bien que leur jeu sorte sur PC.

Que pensez-vous de la réaction de Sam Sharma ? Êtes-vous d'accord avec ce qu'il déclare ? Fans PlayStation, la sortie des "exclusivités Sony" sur PC nuit-elle à votre expérience de jeu ? Si oui pourquoi ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.