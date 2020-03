Horizon Zero Dawn confirmé sur PC, Sony parle de l'avenir des exclusivités PlayStation

La rumeur fait état depuis plusieurs mois d'une sortie prochaine de Horizon Zero Dawn sur PC. L'information vient d'être confirmée par Sony, qui en profite pour faire le point sur sa stratégie vis-à-vis de ses jeux exclusifs.

Une fois n'est pas coutume, Sony a choisi de profiter d'un article pour faire une annonce. Cette annonce, attendue plusieurs mois, est celle de la sortie prochaine sur PC de Horizon Zero Dawn. C'est Hermen Hulst, ancien responsable de Guerrilla Games désormais à la tête des Sony Worldwide Studios, qui a officialisé la nouvelle dans une interview accordée au PlayStation Blog :

Je peux confirmer que Horizon Zero Dawn sortira sur PC l'été prochain... Davantage d'informations de la part de Guerrilla et ses nouveaux directeurs Michiel van der Leeuw, JB van Beek, et Angie Smets seront communiquées très bientôt. Et même si Hermen Hulst ne ferme pas la porte à d'autres sorties de jeux PlayStation sur PC, il tient à préciser aux fan(boy)s PlayStation que cela inquièterait pour une mystérieuse raison, que cette annonce ne signifie pas que toutes les exclusivités PS4 ou PS5 sortiront sur PC :

Je pense qu'il est important que nous restions ouverts à de nouvelles idées concernant des moyens d'introduire davantage des gens à PlayStation et leur montrer ce qu'ils ont peut-être manqué.



Et pour rassurer quelques esprits, sortir un jeu AAA First-Party sur PC ne veut pas nécessairement dire que chaque jeu sortira désormais sur PC. Pour moi, Horizon Zero Dawn collait parfaitement dans ce cas précis. Nous n'avons pas de plans concernant des sorties sur PC le même jour que sur console PlayStation et nous restons dévoués à 100% aux consoles dédiées. Si certains jeux pourront donc sortir sur PC, cette plate-forme ne pourra pas remplacer une console PlayStation chez les joueurs les plus pressés de s'essayer les dernières nouveautés venues des Sony Worldwide Studios.