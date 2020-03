Scalebound : Un ancien producteur répond "nous avons échoué" à l'appel de Kamiya

Pour un jeu annulé depuis plus de trois ans, Scalebound continue de faire régulièrement parler de lui. Et si certains cherchent à entretenir l'espoir d'une renaissance d'un projet, d'autres, pour qui Scalebound est un souvenir douloureux, aimeraient pouvoir définitivement passer à autre chose.

Au cours d'un livestream diffusé par PlatinumGames pour fêter le succès de la campagne Kickstarter de The Wonderful 101 : Remastered, un Hideki Kamiya clairement éméché a clamé haut et fort qu'il voulait faire Scalebound et a demandé aux joueurs "d'envoyer des e-mails à Microsoft" (pour réclamer le jeu).

Si cela a amusé certains internautes, cela n'a absolument pas fait rire Jean-Pierre Kellams, ancien lead producer de Scalebound désormais chez Electronic Arts. Dans un tweet publié sur son compte personnel, le producteur a répondu à cette énième sortie de Hideki Kamiya :

We had our chance. We failed. They know why we failed. Lots of great people left after we failed. Some because we failed. I'm sad that it is now a drunken meme. https://t.co/xVWkTnzPC5