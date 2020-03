Capcom : Le producteur de Street Fighter change de casquette pour s'occuper de l'eSport

Et ça continue encore et encore : semaine après semaine, Capcom continue de jouer au jeu des chaises musicales, et à l'instar d'un casting gouvernemental, il faut veiller à ne froisser personne. Bon, il faut dire que les nombreux départ de ces derniers mois libèrent de facto quelques sièges du côté d'Osaka.

À voir aussi : TEST de Street Fighter V Champion Edition : La version ultime de Street V ?

La liste commence a être de plus en difficile à retenir, et fera peut-être le bonheur des vendeurs de livres visant à booster votre mémoire d'éléphant : en l'espace de trois mois, nous avons en effet appris les départs successifs des producteurs Shintaro Kojima et Ryota Niitsuma, et du game designer Shinsuke Kodama.

Aujourd'hui, il n'est heureusement pas question de départ, quoique. Le site officiel de l'éditeur a en effet dévoilé une liste de changements dans divers postes de direction, qui intervient à la suite de la démission du directeur général et chef du marketing Kunio Neo, pour raisons de santé. Cette décision qui prendra effet au 31 mars 2020 rebat ainsi les cartes au sein de Capcom, qui modifie d'un coup d'un seul le poste de sept responsables.

Et parmi les têtes connues impliquées dans ce jeu de domino, on retrouve le facétieux et blankesque producteur des derniers épisodes de la série Street Fighter Yoshinori Ono, qui va donc très bientôt délaisser ses fonctions de corporate officer pour devenir producteur exécutif de l'eSport chez Capcom.

C'est donc une page qui se tourne pour la plus célèbre série de versus fighting de la scène vidéloudique : après avoir débuté sa carrière sur Street Fighter Alpha 3, Ono a par la suite été producteur sur Street Fighter IV, ses déclinaisons Super, Arcade Edition, Ultra, Street Fighter X Tekken et Street Fighter V. Coiffé de cette nouvelle casquette, il ne pourra évidemment plus directement s'en occuper, et les joueurs devront donc dire au revoir à celui qui incarne publiquement la licence depuis de nombreuses années.

Il nous tarde désormais de découvrir comment Yoshinori Ono animera la communauté eSport et les tournois de Street Fighter V, qui vient de se mettre à jour avec une certaine Champion Edition. Et Street Fighter VI alors, on en parle de Street Fighter VI ?