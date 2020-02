Capcom : Le producteur de Versus Fighting Niitsuma annonce son départ de l'entreprise

Si le plus célèbre éditeur de la place d'Osaka peut depuis quelques mois chaleureusement se féliciter des très bonnes ventes d'un certain Monster Hunter World, le cash coulant à flot ne suffit pas forcément à retenir les grands noms de Capcom qui partent progressivement voir si l'herbe est effectivement plus verte ailleurs.

Il y a quelques semaines, le producteur de Monster Hunter Generations ou du très désiré Dai Gyakuten Saiban Shintaro Kojima annonçait son départ de l'entreprise après 21 ans de bons et loyaux services, et c'est aujourd'hui au tour du producteur des crossovers Marvel vs. Capcom 3 ou encore Tatsunoko vs. Capcom Ryota Niitsuma de s'envoler vers d'autres horizons.

C'est via une série de tweets que l'intéressé a officialisé son départ :

J'ai une annonce à vous faire !

Bonjour à tous, je voulais je vous dire que j'allais quitter Capcom. J'ai pu y accomplir de nombreuses choses grâce à votre soutien et à votre amour. Les mots ne suffisent pas dans ce genre de situation, mais permettez-moi de vous dire à tous "merci".

Les jeux de combat seront toujours importants pour Capcom, et c'est grâce à vous qu'ils peuvent continuer à les développer. Votre soutien est grandement apprécié !

Merci à tous ! C'était génial de faire un bout de chemin avec vous.



PS : Bien que je ne travaille plus chez Capcom, je continuerai d'assurer mon rôle de producteur dans l'industrie. Je suis sûr que nos routes se croiseront à nouveau !

Au-delà des remerciements observés dans Monster Hunter 4 Ultimate, le dernier titre au sein duquel Niitsuma fut crédité remonte à 2012, et la sortie de JoJo's Bizarre Adventure HD Version. Malheureusement pour les mordus de versus fighting 2D (d'aucuns diraient "les gens de bon goût"), l'intéressé avait déjà annoncé en octobre dernier ne plus travailler sur ce genre de productions, et devrait ainsi s'essayer à d'autres styles dans les mois et années à venir.

Au vu du CV plein d'amour pour le genre qui a autrefois fait la fortune de Capcom, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon vent à Ryota Niitsuma, en espérant évidemment le recroiser le plus vite possible !

Avez-vous joué à l'un des titres produits par Niitsuma ? Quel était votre préféré ? Faites-nous part de vos avis crossoveresques dans les commentaires ci-dessous.