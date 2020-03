TEST du DAC Soundblaster G3 : Tout le monde est dac'

Ce sont généralement les utilisateurs PC qui ont droit à du matériel spécifique, surtout en matière de traitement sonore. Mais sur console aussi, on a besoin de performances et de pouvoir optimiser son jeu en ligne. Vous avez la possibilité d'investir dans un bon casque, mais si vous avez rogné sur ce budget, le Soundblaster G3 pourrait amener des capacités haut de gamme à votre casque de jeu.

Soundblaster a déjà proposé un DAC haut de gamme, le G6 il y a quelques mois avec des caractéristiques élevées et une émulation du 7.1 de qualité. Mais ce dernier atteignait la somme de 150€ le réservant à une clientèle fortunée. Avec le G3, Creative redescend un peu sur terre au niveau de la plupart des utilisateurs de consoles.

Le G3 est le premier DAC destiné spécifiquement aux consoles

Qu'est ce qu'un DAC ?

DAC signifie Digital Analog Converter. Il s'agit donc de convertir un signal numérique produit par une source comme votre console, en un signal analogique utilisable sur vos enceintes ou en l'occurrence, votre casque. La plupart des appareils font cela nativement, mais la qualité de conversion est variable et c'est souvent ce qui fait la différence de qualité sonore entre un lecteur bas de gamme et un autre plus onéreux. Les puristes utilisent donc un DAC pour bénéficier de la meilleure qualité possible à la sortie numérique de leur périphérique.

Il est donc faux de dire qu'un DAC améliore les sons. En revanche, il doit être à même de les restituer le plus fidèlement possible dès lors que le signal initial est de qualité. Ici, c'est donc la sortie numérique de la PS4 ou de la Xbox qu'il faut mettre à contribution pour en bénéficier. Dans le cas du G3 la fréquence monte jusqu'à 96kHz en 24bits ce qui est très honorable... pour peu que vous ayez déjà un matériel capable d'en profiter.

Dans l'autre sens, il va aussi utiliser son entrée micro pour envoyer un signal vers la console (et vos auditeurs/partenaires) de même qualité. Ici encore, cela implique de disposer d'un matériel de bonne qualité. Du coup, on arrive à un petit paradoxe. Le positionnement tarifaire du G3 semble le destiner à des joueurs qui pourraient bénéficier du "voice mix" (nous y reviendrons), peu présent sur les casques d'entrée de gamme. Mais ses performances sonores et le but initial d'un DAC étant de proposer une excellente qualité de restitution, il faut utiliser des casques haut de gamme.

La balance du son et l'amplification, sont les principaux atouts d'un DAC

In ze box

Ne zappez pas tout de suite. Pour comprendre comment fonctionne la bête, il faut décortiquer sa boîte. Le périphérique est léger (à peine plus de 30g) et tient facilement dans la paume. Cela fait dire à Creative qu'on peut le tenir d'une main. Certes, mais il faut aussi être assez proche de la console si on veut le faire physiquement et ne pas utiliser l'application smartphone comme télécommande. La boîte contient un câble optique, ainsi qu'un adaptateur USB-C vers USB A. C'est heureux, cela permet de profiter d'une connectique moderne et performante, car vous pouvez également brancher le G3 sur un PC.

Les entrées micro et la sortie casque s'effectuent grâce à des orifices mini jack. Il faut donc impérativement avoir un casque et un micro disposant de cette connectique.

Sur les flancs du boitier, on trouve d'un côté un interrupteur pour passer du mode mixage au mode standard et d'une molette volume. De l'autre côté, c'est le volume du micro également réglable avec une molette et la touche qui passe le micro en muet.

Enfin, la partie la plus notable se trouve sur la face avant avec une touche auréolée d'un cercle qui changera de couleur en fonction du mode choisi.

La voix de son maître

Si vous disposez du matériel adapté donc (un casque avec des connectiques séparées micro/son ou un casque ET un micro), le G3 vous propose ses fonctions d'ampli et de mixage. Mixage entre le canal vocal et le sons en jeu. Tout cela fonctionne parfaitement et vous ne pourrez plus dire que vous avez mal entendu les consignes de vos partenaires ou à l'inverse que le son du jeu est trop faible.

D'autant qu'une option d'égaliseur spéciale existe pour mettre en avant les bruits de pas et ainsi mieux localiser vos adversaires. Une fonction très utile dans les FPS et autres Battle Royale en vogue ces derniers mois. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez aussi décider vous même de la balance sonore. Il existe bien sûr une application PC pour gérer tout cela, mais aussi une app sur Smartphone assez bien conçue. De cette manière, vous avez la main sur tous les paramètres.

L'écosystème du G3 est donc très complet et tient ses promesses. Si vous n'avez pas envie de lâcher le prix d'un casque entier, il représente un réel plus dans la gestion sonore de vos jeux.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE DAC CONSOLE Ce n'est pas non plus comme si la concurrence se bousculait au portillon et Creative a bien fait de combler ce vide. Pour autant, le G3 n'est pas une blague, même s'il faut être bien au clair avec la matériel dont on dispose pour l'utiliser. Cela ne transformera pas votre casque bas de gamme en foudre de guerre et si vous voulez pouvoir en profiter pleinement, il sera préférable d'avoir un matériel correct. C'est en tout cas bien plus pratique que la navigation dans les menus quelle que soit la console que vous voulez utiliser.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La compacité du dispositif.

Les applications Smartphone.

La qualité de fabrication.

L'adaptateur USB. Le câble USB un peu court.

Le voice mix n'est pas compatible Switch.