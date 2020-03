The Division 2 arrive sur Google Stadia et s'ouvre au cross-play PC

Ubisoft avait-il avant tout le monde senti le vent tourner ? Toujours est-il que les soldats de l'industrie pharmaceutique semblent avoir plus que jamais le vent en poupe par le temps qui courent, si, comme le dirait si bien notre cher Joniwan, "vous voyez ce qu'on veut dire".

Autant vous dire que The Division 2 et son épidémie du Poison Vert espèrent bien profiter de l'actualité pandémique qui fait les choux gras de la peste généraliste, et qui s'invite de plus en plus régulièrement dans notre podcast hebdomadaire.

Ainsi, après l'arrivée sans crier gare de la série Serious Sam sur la plateforme de Google, voilà que The Division 2 s'apprête lui aussi à élargir son parterre de joueurs, en débarquant avec sa toute nouvelle extension The Warlords of New York sur Google Stadia.

Le TPS multijoueur post-pandémique sera disponible à partir du 17 mars 2020, et pour ne pas flinguer d'entrée le matchmaking, l'éditeur français à eu la bonne idée de rendre cette version compatible cross-play avec son équivalent sur PC. Cerise sur le gâteau, votre progression sera partagée : il suffira pour cela de lier votre compte Uplay à votre compte Stadia. Oui, il va falloir créer les deux, mais que voulez-vous : on a généralement rien sans rien.

The Division 2 est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, et dès le 17 mars sur Google Stadia, donc.