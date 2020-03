The Division 2 : L'extension Warlords of New York se lance en vidéo

Ce n'est pas faute de vous l'avoir rappelé : c'est aujourd'hui que se lance officiellement l'extension new-yorkaise de The Division 2, assez justement baptisée Warlords of New York. Et parce que le texte ne suffit visiblement pas toujours, Ubisoft dégaine en supplément le trailer qui va bien.

À voir aussi : Ubisoft crée une équipe pour un AAA non-annoncé tiré "d'une de ses plus grandes licences"

Parce que la perspective de voir la ligne d'horizon de Washington vous file peut-être des sueurs froides, le géant français du jeu vidéo vous rapatrie entre les buildings de Manhattan, laissés tel quel depuis le premier opus.

Des jurons, des armes à feu, des barbes et des cuts visuels en veux-tu en voilà : pas de doute, nous sommes face à un TPS multijoueur des familles, qui espère remettre une pièce dans la machine du jeu-service avec cette première extension qui en appelle d'avance bien d'autres, comme nous le précisions lors de son annonce.

Pour profiter de la reproduction à l'échelle des quartiers de Battery Park, ou Civic Center, des Two Bridges, et du Financial District, il faudra pour rappel s'acquitter d'un nouveau season pass, facturé 29,99€. Oui, quand même.

The Division 2 est toujours disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.