The Division 2 : Retour à New York avec Warlords of New York, la nouvelle extension, d'autres saisons à venir

Parmi la planquée de rituels plus ou moins bizarroïdes décrétés par tout ou partie de l'humanité, on trouve notamment cette drôle de célébration qui consiste à réunir ses proches afin de comptabiliser en bonne et due forme sa nouvelle révolution terrestre. On appelle ça un "anniversaire".

À voir aussi : Ghost Recon Breakpoint : Ubisoft fait machine arrière sur les microtransactions

Et ne commencez pas à nous expliquer que le vôtre arrive bientôt, car il est aujourd'hui question de celui de The Division 2, et de personne d'autre. Le second volet de la trouzième adaptation de l'univers de Tom Clancy selon Ubisoft soufflera en effet symboliquement sa première bougie le 15 mars prochain. Et à cette occasion, l'éditeur français a mis les petits plats dans les grands, et dévoile le programme assez conséquent qui attend les agents du Strategic Homeland Division.

Les réjouissances commenceront dès aujourd'hui pour les possesseurs du sesaon pass, avec l'arrivée de deux missions se situant sur la jetée de Coney Island (oui, celle des B Sharps). Ce contenu supplémentaire sera ensuite gratuitement proposé pour tous les joueurs à partir du 19 février.

Le 3 mars, l'extension "Warlords of New York" (dont vous pouvez déjà découvrir la bande-annonce) viendra resituer l'action au coeur de Manhattan, à travers une reproduction à l'échelle des quartiers de Battery Park, u Civic Center, des Two Bridges, et du Financial District. Mais pour en profiter, il faudra s'acquitter d'un nouveau season pass, facturé $30.

Avec l'arrivée d'un nouveau plafond situé au niveau 40, les nouveaux venus pourront tout de même directement se lancer dans l'aventure au niveau 30, histoire de profiter du prix réduit également annoncé par Ubisoft : The Division 2 sera en effet proposé à 9,99€ jusqu'au 4 mars prochain, l'édition Ultime incluant directement ladite saison 2 étant quant à elle affichée à 16,99€ durant ce laps de temps.

Le Français officialise donc la mue de The Division 2 en "game as service" au contenu saisonnal, le rapprochant ainsi su modèle emprunté par la série Ghost Recon depuis l'épisode Wildlands. Les joueurs seront-ils au rendez-vous ? À vous de nous le dire !