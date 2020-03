The Division 2 : L'extension Warlords of New York arrive avec un peu d'avance, sa taille annoncée

Soucieux de faire de The Division 2 un jeu-service régulièrement alimenté, Ubisoft avait récemment levé le voile sur la toute nouvelle extension baptisée Warlords of New York, qui va très bientôt permettre aux membres de la Strategic Homeland Division de remettre les pieds sur cette bonne vieille île de Manhattan. Et plus vite que ça.

Si le mode Immersif de Ghost Recon : Breakpoint a récemment annoncé son report quelque part au printemps prochain, l'arrivée de Warlords of New York sera quant à elle un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.

Les PCistes seront d'ailleurs les premiers servis, puisque cette extension new-yorkaise est disponible depuis midi, heure de Paris, sur l'Epic Games Store et UPlay. Pour ce faire, il faudra tout de même télécharger au préalable le patch conséquent de 42 Go, et mettre votre version du jeu à jour.

Les joueurs soucieux de combattre la pandémie sur PlayStation 4 et Xbox One devront quant à eux patienter jusqu'à une heure du matin pour les rejoindre, après avoir téléchargé une mise à jour plus ou moins conséquente en fonction de votre plateforme de prédilection : 16 Go sur PS4 contre... 60 Go sur Xbox One. Une certaine idée de l'optimisation ? Sans doute.

Allez, on répète pur ceux qui n'ont pas encore émergé : l'extension de The Division 2 Warlords of New York est disponible depuis midi sur PC, et sera accessible dès 1h du matin sur PlayStation 4 et Xbox One.