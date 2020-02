TEST du casque Trust Gaming GXT 414 Zamak Premium : Un casque polyvalent assez inattendu

Spécialisée dans la conception de périphériques destinés aux joueurs, la marque Trust Gaming n'est clairement pas la plus en vue, éclipsée par d'autres noms plus célèbres comme Corsair, Logitech ou SteelSeries par exemple. Élégant, confortable et plutôt performant, le GXT 414 Zamak Premium pourrait bien faire davantage connaître son promoteur.

Au catalogue de Trust Gaming, on retrouve tout ce qui fait le sel des périphériques gaming depuis les claviers jusqu'aux fauteuils en passant par les souris, les enceintes ou, comme le produit qui nous occupe aujourd'hui, les casques-micro.

Par le passé, le constructeur s'est surtout distingué par les tarifs de ses modèles, généralement cantonnés à l'entrée de gamme. On sent toutefois l'envie d'aller plus loin et, par sa dénomination, le GXT 414 Zamak Premium illustre évidemment cette orientation nouvelle. Un "premium" qui implique un repositionnement tarifaire notable et que l'on doit pouvoir retrouver dans les fonctionnalités autant que dans les performances. Impressions.

Les défauts de la compacité

Dans l'univers des casques-micro, il y a généralement trois écoles. D'un côté, on trouve des produits plutôt destinés à l'univers des smartphones. Ils se caractérisent par des écouteurs qui pénètrent dans le conduit auditif de l'oreille pour un encombrement minimum. Ils sont dits "intra-auriculaires" et ont fait d'étonnants progrès ces dernières années. On trouve également des modèles intermédiaires dits "supra-aural" où l'écouteur vient reposer sur l'oreille. La solution garde une certaine compacité, mais n'est pas forcément la plus agréable. Enfin, et c'est le choix de Trust Gaming, il y a les modèles dits "cicum-aural".

L'intérêt est alors de bénéficier d'écouteurs de grandes tailles venant englober le pavillon de l'oreille. Hélas, dans le cas du GXT 414 Zamak Premium, les écouteurs sont petits et les oreilles moyennes / grandes risquent d'être un peu gênées. Pour le reste, le GXT 414 Zamak Premium brille par la qualité de sa conception. Ainsi, l'arceau central est entièrement en métal et il en va de même pour l'ensemble de la structure ce qui permet à Trust Gaming de proposer un produit agréable à manipuler, simple à ajuster et confortable. À aucun moment par exemple, nous n'avons l'impression d'avoir le crâne écrasé par la pression. Pour ne rien gâcher, les oreillettes sont surmontées d'épais coussinets rembourrés : ils garantissent une bonne tenue et isolent très correctement des bruits extérieurs.

Trust Gaming a fait dans la simplicité. Cela a du bon car cela donne un certain cachet à ce GXT 414 Zamak Premium, plus élégant que de nombreux concurrents. Hélas, le constructeur est peut-être allé un peu loin et absolument aucun bouton, aucun réglage ne permet ici de régler le volume des écouteurs, là de mettre le micro en sourdine. Pour ce dernier, il est par ailleurs bon de noter qu'il est fixé à une tige très souple, très pratique, que l'on vient enficher dans la prise prévue à cet effet, sur l'oreillette gauche. En revanche, impossible de replier véritablement le micro sur / dans le casque et pour le ranger, il faut le remettre dans la boîte, avec les différents câbles / adaptateurs.

Polyvalence du multi-plateformes

Différents câbles et adaptateurs car son esthétique très réussie n'est pas le seul atout du GXT 414 Zamak Premium. En effet, Trust Gaming a opté pour un produit polyvalent à même de fonctionner sur la plupart des plateformes du moment. De fait, inutile de chercher un connecteur USB, le casque-micro se branche à l'aide d'un bon vieux jack 3,5 mm. Le câble principal mesure 1 mètre et se destine plus volontiers au branchement pour consoles de salon. La connexion PC passe par une rallonge de 1 mètre qui permet de dissocier microphone et casque. Enfin, un câble adaptateur (1 mètre) spécifiquement prévu pour les mobiles et tablettes complète l'ensemble.

Un système de câbles qui peut paraître un petit peu contraignant, mais en réalité c'est très simple et fonctionnel. En revanche, nous sommes clairement déçus de ne rien trouver pour régler le volume audio. Certains appareils permettront bien sûr d'ajuster les choses directement depuis leur interface logicielle, mais il aurait été logique et tellement plus pratique d'offrir une molette de volume sur une des oreilles ou via une petite télécommande sur le câble. C'est d'autant plus regrettable qu'une télécommande est bien fournie : intégrée au câble smartphone, elle sert simplement à prendre un appel quand on est en pleine partie par exemple. Dommage.

Le rendu audio en question

Conception intéressante, design réussi, confort appréciable et polyvalence remarquée, le GXT 414 Zamak Premium s'affirme comme un produit vraiment intéressant, mais il convient tout de même vérifier ses aptitudes audio, élément crucial s'il en est. En premier lieu, nous soulignerons que Trust Gaming ne cherche pas à faire dans l'esbroufe et préfère se focaliser sur un rendu stéréo maîtrisé plutôt que de partir - comme c'est trop souvent le cas - sur une spatialisation 7.1 parfaitement inefficace. Un choix judicieux qui permet à Trust Gaming d'afficher des performances plus qu'honorables.

En premier lieu, c'est l'absence de véritable coloration qui surprend... mais de manière positive. Trust Gaming ne semble pas vouloir tomber dans le piège du "trop de graves" et certains utilisateurs pourraient même les trouver trop en retrait. Question de goûts sans doute. L'ensemble du spectre profite d'une bonne représentation et aucune fréquence ne semble devoir prendre le pas sur les autres. Il y a toutefois quelques remarques à formuler notamment à l'encontre de voix qui peuvent avoir tendance à chuinter ou une maîtrise perfectible de la montée en volume : dès lors que l'on pousse un peu le son, la saturation arrive rapidement.

Sur ce dernier point, on regrette évidemment que Trust Gaming n'ait pas développé le moindre logiciel pour accompagner son produit. Il aurait alors peut-être été possible de jouer sur l'égalisation afin de revenir sur quelques-uns des défauts. Il n'aurait toutefois rien pu faire pour la captation du micro. Loin d'être mauvaise - nos interlocuteurs ont même souligné la clarté de notre voix - elle confère cependant une tonalité métallique à nos propos. Notons pour finir que, même sans bonnette, le microphone capte finalement assez peu les bruits environnants.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE CASQUE QUE L'ON ATTENDAIT PAS A CE NIVEAU Proposé à un tarif inhabituellement élevé pour un produit Trust Gaming, le GXT 414 Zamak Premium reste cependant un net cran en-dessous de certains de ses concurrents directs. Un décalage tarifaire qui souligne la bonne impression laissée par ce produit dans la moyenne haute que ce soit pour la qualité de sa finition ou pour le rendu audio qu'il distille. Bien sûr, il ne pourra rivaliser avec des modèles 50 euros plus chers, mais à moins de 70 euros, vous aurez du mal à trouver aussi confortable et aussi polyvalent... Soyez toutefois vigilants à la taille des oreilles.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très jolies finitions, surtout à ce niveau de prix.

Polyvalence (PC, consoles, smartphones) appréciable.

Microphone flexible et détachable.

Restitution audio agréable, peu colorée.

Isolation phonique convenable. Aucun logiciel pour paramétrer le casque.

Aucun bouton, aucune molette sur le casque.

Captation micro juste correcte.

Les grandes oreilles ne seront pas à leur aise.