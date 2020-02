Dying Light se joue gratuitement sur Steam pour le week-end

Bien que Dying Light 2 ait été repoussé aux calendes grecques, cela ne veut pas dire que les amateurs de zombies et de parkour sont délaissés. Au contraire, Techland les bichonne avec notamment une invitation difficile à refuser sur le premier Dying Light.

Les célébrations du jeu de survie en monde ouvert zombiesque paru il y a (déjà) cinq ans ont commencé.

Première chose à savoir pour ne pas perdre de temps : Dying Light est jusqu'à ce dimanche 23 février jouable gratuitement sur Steam. Ce genre de choses s'accompagne toujours d'une réduction dans le cas où vous souhaiteriez craquer dans le foulée de votre essai. Alors ne soyez pas étonné : il est proposé en bundle 5ème anniversaire (jeu en version Enhanced, extension The Following, le mode Horde Bozak, deux zones de quarantaine en plus, armes tenues et éléments cosmétiques supplémentaires plus le pack Justicier d'Harran) à 16,49 euros au lieu de 49,99 euros.

Sachez ensuite qu'une mise à jour est apparue, ajoutant un nouveau niveau de difficulté pour les joueurs préférant se concentrer sur l'histoire. Le protagoniste devient plus fort et endurant, les infectés moins nocifs, tandis que les nuits sont plus courtes. Un joli pas vers les débutants.

Nous parlions de fiesta, celle-ci se tiendra sur quatre semaines qui vont permettre aux vétérans de renouer avec des événements et personnages connus, et d'obtenir des récompenses, bien entendu. Voici ce qui vous attend pour les jours à venir :

Nous ouvrons les hostilités avec Jeff et Super Crane. Pendant la première semaine de ce mois du 5e anniversaire, vous chasserez des Rapaces pour gagner un plan d'explosif C4 inédit dessiné par l'intrépide commandant de Fort Jefferson. Votre mission : faire tomber les zombies des toits dans la peau du superhéros d'Harran, équipé d'un grappin amélioré. Nous ne vous révélerons pas encore la suite des réjouissances, mais vous pouvez vous attendre à des tonnes de fun ainsi qu'à des récompenses bien sympa, notamment une tenue complètement craquée qu'on est impatients de vous faire découvrir.

Dying Light est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.