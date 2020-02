The Division 2 : Un easter egg tease une nouvelle fois les joueurs avec Splinter Cell

Parmi les nombreuses licences à succès lancées par Ubisoft au tournant des années 2000, peu auront su constituer un parterre de fans énamourés que Splinter Cell. Et depuis la sortie du dernier opus en 2013 (déjà), les joueurs guettent avec une certain fébrilité le moindre indice évoquant le retour de Sam Fisher...

À voir aussi : Ubisoft recrute pour un nouveau jeu VR : Vers un retour de Splinter Cell ?

Et quoi de plus amusant pour le géant français que de profiter d'une autre de ses licences pour jouer avec les attentes du public, qui espère à chaque teasing d'un nouvel épisode y voir l'annonce prémonitoire d'un Splinter Cell nouvelle génération.

Autant vous dire que le dernier easter egg en date repéré dans la toute nouvelle extension de The Division 2 ne risque pas de faire redescendre le rythme cardiaque des crocheteurs de serrure nocturnes que vous êtes.

Comme vous l'avez peut-être déjà découvert sans nous demander notre avis dans notre lecteur vidéo, un utilisateur de Reddit a repéré et posté un drôle de stalker aux trois lumières vertes assez aisément reconnaissable...

Pour ceux qui arpentent de nouveaux les rues de la grosse pomme avec l'extension The Warlords of New York, sachez que le père Fisher se cache dans le stand de tir de Coney Island (baby), cette jetée au sud de la ville qui abritait un parc d'attraction au charme désuet, avant l'arrivée du Poison Vert.

Devenu depuis peu un game as service, The Division 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, tout comme l'extension Wardlords of New York.