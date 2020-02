TEST de l'Asus ROG Phone 2 : Un smartphone gaming surpuissant à l'autonomie monstrueuse

Le monde du smartphone gaming est encore assez confidentiel mais de gros constructeurs comme Asus s'engouffrent sur le marché petit à petit. Nous avons ainsi pu tester pendant plusieurs semaines l'Asus Rog Phone 2. Une vraie réussite technologique.

Razer, Black Shark et Asus sont actuellement les trois principaux constructeurs de smartphones purement dédiés au gaming. Et dans cette catégorie, Asus est particulièrement fort avec son ROG Phone II. Celui-ci est proposé au tarif de 699 euros (à partir de, plus précisément) et nous avons eu entre les mains la version "ultime" à 900 euros. Pour ce prix vous avez une valise avec tous les accessoires imaginables pour le téléphone (coque, dock, manette, etc).

Une esthétique Gaming

Comme toujours commençons d'abord par la partie design. Nous avons reçu l'objet dans sa fameuse valise ASUS, tout est rangé comme dans une mallette d'arme tiré d'un film John Wick. Chaque espace est un emplacement spécifique pour un accessoires du ROG Phone. Une fois en main le moins que l'on puisse dire c'est que le téléphone a fait un choix esthétique "cohérent" avec sa fonction. Ne vous attendez pas à quelque chose d'épuré dans le style d'Apple, car c'est tout le contraire. Tout est fait pour vous faire comprendre que son orientation est axée sur le gaming : lignes agressives, présence d'un ventilo à l'arrière, Logo RGB qui s'illumine... Bref on aurait peut-être aimé quelque chose de moins clinquant pour passer plus inaperçu dans les transports. Ou au moins proposer deux versions dont l'une qui correspond à un produit moins tape à l'oeil.

Un écran au top malgré ses grosses bordures

Massif, l'écran fait 6,59 pouces mais attention celui-ci est d'excellente facture. Asus n'a pas fait semblant dans son choix : Dalle OLED, fréquence de rafraîchissement de 120Hz, définition de 2340 x 1080 pixels, excellents contrastes et luminosité, c'est la grosse artillerie. Dommage que l'écran présente de grosses bordures peu esthétiques, un choix assez moyen pour 2019/2020. La fluidité grâce à sa fréquence de rafraîchissement est exemplaire aussi bien en jeu que dans l'interface Android.

Coté caractéristique technique on est là aussi sur du très lourd :

Processeur : Qualcomm Adreno 640

: Qualcomm Adreno 640 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Batterie : 6000 mAh

12 Go de RAM c'est tout simplement monstrueux pour un téléphone et bientôt ceux ci dépasseront presque les PC (ou pas). Les jeux gourmands comme Call of Duty Mobile ou Shadowgun tournent à la perfection et l'expérience est littéralement sans faille. Si vous êtes nostalgique, les émulateurs de vielles consoles tournent aussi extrêmement bien (on ne vous dira pas comment). Asus a eu la bonne idée de fournir un petit ventilateur à clipser car très vite le téléphone à tendance à chauffer entre vos mains.

L'intérêt principal : le jeu

Le gros point fort du téléphone est la possibilité de le transformer en simili Nintendo Switch. Outre les manettes, c'est un smartphone qui regorge d'accessoires pour venir s'adapter à votre type d'utilisation et transformer vos expériences. Le Desktop Deck notamment est un accessoire assez incroyable car il permet de transformer l'ensemble en mini-PC en y branchant un clavier, une souris, voire un écran. Par contre c'est assez cher et il faut compter 200 euros pour se le procurer.

L'autre accessoire vraiment bien pensé est le Twin View Dock II qui permet d'ajouter un deuxième écran (tactile) de 6,59 pouces pour transformer le ROG Phone en sorte de Nintendo 3DS. Ainsi un écran permet de jouer et l'autre d'offrir une fonction internet (ou autre). Bien vu.

Ingénieux jusqu'au bout

Evidemment pour jouer il est possible de clipser les Kunai qui sont clairement des copies de Joy-con de Switch. Et comme pour la switch il est possible de clipser ces "joy-cons" à une ossature pour en faire une manette. C'est globalement de bonne qualité, les joysticks manquent peut-être un poil de précision. Ça reste un plaisir de jouer même si attention : de nombreux jeux sont encore incompatibles avec ce téléphone. Mais dans tous les cas il faut saluer les ambitions d'Asus car le smartphone s'adapte à votre manière de jouer, aussi bien dans le confort de votre foyer que dehors en mode purement nomade.

Le point fort du téléphone est la batterie de 6000 mAh. Un vrai monstre qui permet de tenir facilement 15 heures en vidéo et 2 jours en utilisation classique. D'autant qu'il est compatible avec la technologie Quick Charge 4.0. Le chargeur de 30 W (fourni) permet ainsi de récupérer 50 % de charge en 40 minutes. Très pratique en voyage entre deux trains ou deux avions.

Côté photo/vidéo l'appareil possède un double capteur. L'un fait 48 mégapixels et le second 13 mégapixels dédié au très grand-angle. N'ayant pas spécialement d'attente à ce niveau sur ce type de produit, les photos sont de bonnes qualité. De nuit comme de jour la qualité est là. Si vous recherchez un smartphone surtout pour les photos on ne va évidemment pas vous conseiller celui-ci qui est avant tout un smartphone pour le jeu.

EN RÉSUMÉ LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE ! Le ROG Phone II remplit parfaitement son contrat à savoir être un bon smartphone gaming qui a en plus le chic d'être très polyvalent. Véritable machine de jeu nomade (malgré sa taille) il possède une excellente configuration et une batterie extrêmement robuste, qui en fait un très bon compagnon de voyage. Ses nombreux accessoires permettent de s'adapter parfaitement à votre style de jeu. Dommage que le design soit un peu trop poussif et que l'écran (malgré ses très bonnes qualités) possède de si disgracieuses bordures. Dans l'ensemble ça reste un excellent produit et sans doute le meilleur de sa catégorie.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Configuration puissante.

Batterie très robuste.

De très nombreux accessoires (intelligents). Les bordures de l'écran.

Le coût onéreux si l'on additionne les accessoires.