Kingdom Hearts Xehanort dévoile son véritable nom, le suspens est total

Après avoir fait profil bas durant des années (d'aucuns diraient plus d'une décennie), tout semble s'accélérer de façon exponentielle pour la série Kingdom Hearts, qui espère sans doute rattraper tout ce temps perdu. Loin des yeux, mais pas loin des Coeurs ?

Alors que les turbo-fans que vous êtes sont peut-être encore plongés dans le DLC de Kingdom Hearts III baptisé Re:Mind, Square Enix entend bien rappeler qu'un nouvel épisode est actuellement en développement sur Android et iOS.

Si aucun élément ne permet encore de resserrer l'étau autour du Keyblade Master Xehanort, le géant du J-RPG nous dévoile aujourd'hui comme promis le nom de cet épisode que l'on sait déjà bourré de microtransactions. En effet, le compte Twitter de l'éditeur avait la semaine dernière lancé un défi aux joueurs, en les invitant à deviner le sous-titre de ce nouveau chapitre. Deux mots, huit lettres : cet épisode mobile se voulait sans doute moins alambiqué que 358/2 Days ou la compilation HD I.5 + II.5 Remix.

Le suspens prend donc aujourd'hui fin, alors qu'il fallait bien un tweet et une vidéo pour nous livrer la réponse :

There seems to be a lot of other announcements, so we'll announce the title a little early.



Please view the video below for the official title for Project Xehanort.



