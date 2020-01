Project Xehanort : Un nouveau jeu Kingdom Hearts s'annonce sur mobiles

Tetsuya Nomura en parlait pas plus tard qu'hier : d'autres projets tournant autour de Kingdom Hearts sont en cours de développement. Et il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant que celui qui est le plus proche de nous sorte de l'ombre.

La prochaine expérience Kingdom Hearts à venir s'intitule donc Project Xehanort et sera un jeu iOS et Android. Prévu pour ce printemps, il proposera des microtransactions... Et voilà tout ce que l'on sait pour le moment.

En dehors de ça et d'une image (visible dans notre galerie ci-dessous) accompagnée de la tagline "Pourquoi est-il devenu le Chercheur des Ténèbres ?", on ne peut donc que supposer que l'histoire tournera autour du Keyblade Master Xehanort, antagoniste principal de Birth by Sleep, Dream Drop Distance et Kingdom Hearts III, alors jeune et cherchant un sens à sa vie.

Mais il y a toujours plus, que le compte officiel Twitter du projet s'est empressé d'annoncer :

