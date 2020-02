Persona 5 Royal : Le bon score de Judgment a aidé à traduire le jeu en français

Vous l'avez voulu ? Vous l'aurez ! Après avoir entendu nos larmes de grenouilles, Atlus a cédé, et c'est donc dans la langue de Molière que sortira Persona 5 Royal (que notre Masque et la Plume rien qu'à nous a récemment pu essayer pour votre plus grand plaisir).

À voir aussi : One Punch Man AHNK : On a joué au mode Histoire et on s'est bien marré

Ceux qui ont déjà accompagné les Phantom Thieves en 2017 ne le savent que trop bien : Persona 5 est un jeu à la langue ô combien pendue, et l'on imagine bien l'effort qu'a pu représenter sa localisation dans les principales langues européennes.

Cela tombe plutôt bien, puisque le site DualShockers a pu s'entretenir quelques temps avec une responsable d'Atlus, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est joué en coulisses :

La sortie de Judgment dans les langues européennes a été très bien reçue. Alors nous avons décidé d'aller de l'avant avec Persona 5, car c'était l'occasion de de toucher un tout nouveau public en Europe, qui n'avait pas pu l'essayer à cause de la barrière de la langue.

Sega s'était en effet publiquement félicité du bon score de Judgment en occident, évoquant de "très bonnes ventes". Et si la plupart des esthètes que vous êtes profiteront de l'enregistrement original japonais pour s'immerger un peu plus dans les ruelles de la capitale nippone, les acteurs anglophones ont eux aussi du remettre le pied à l'étrier pour faire de cette version revue et corrigée une oeuvre cohérente :

Vous allez rencontrer Kasumi au début de l'aventure, et la présence de ce nouveau personnage fait que nous avons du retravailler toutes ces scènes. Elle fait désormais partie du groupe, réagit et fait réagir les Phantom Thieves. Nous avons donc rappelé les acteurs pour réenregistrer certains dialogues : c'était un effort herculéen, qui a demandé deux mois et demi de travail, avec une douzaine de personnes.

Est-ce là la raison qui explique les longs mois d'attente entre la sortie japonaise du jeu et son arrivée en occident ? Rappelons à toutes fins utiles qu'Atlus s'est récemment exprimé sur son envie de raccourcir les délais entre ses différentes versions, et nous espérons en être rapidement témoins.

Encore un peu de patience : Persona 5 Royal vous permettra de (re)découvrir les aventures des Phantom Thieves le 31 mars 2020 sur PlayStation 4.