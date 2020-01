Persona : Le réalisateur de la série veut raccourcir les délais entre le Japon et l'Occident

Les moins jeunes d'entre vous se rappellent sans doute sans aucune nostalgie d'un temps jadis où il nous fallait faire preuve d'une patience sans égale pour voir arriver sur nos côtes les plus brillantes pépites du J-RPG.

A voir aussi : Dragon Quest Heroes I-II pourrait arriver en Occident, deux ans après sa sortie japonaise

Et si ce temps est pour la plupart de l'industrie de l'histoire ancienne, certains irréductibles studios nippons continuent de créer un certain décalage, pour ne pas dire un décalage certain entre les sorties japonaises et occidentales de certains titres ô combien attendus. Parmi ces derniers, on trouve notamment un certain Atlus, qui continue de nous faire piaffer d'impatience avec un certain Persona 5 : Royal, sans même évoquer le cas de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, pour l'instant uniquement annoncé sur l'Archipel.

Mais aujourd'hui, le réalisateur de la série des Persona Kazuhisa Wada s'est notamment entretenu à ce sujet auprès de nos confrères nippons du site 4Gamer, et il se trouve que le vent pourrait un jour ou l'autre tourner en notre faveur :

Concernant nos campagnes à l'étranger, j'ai récemment jeté un oeil à nos éléments de communication utilisés pour le Japon, et j'aimerais vraiment les transposer ailleurs. Je voudrais raccourcir l'écart de temps entre nos publications au Japon et les autres le plus possible. De cette façon, nous pourrions partager notre excitation avec plus de joueurs, alors merci de continuer à nous soutenir !

Il est vrai que les (très) nombreux trailers entourant la série Persona, et surtout son cinquième épisode mettent parfois plusieurs mois à être localisés, un exercice ô combien difficile dans une aventure aussi bavarde que celle des Phantom Thieves. Espérons en tous cas que les paroles du père Wada soient entendues en haut lieu.

Quant à Persona 5 : Royal, il viendra nous compter en français les aventures des Arsène Lupin de Shibuya le 31 mars prochain, sur PlayStation 4, mes chéris.