DOOM Eternal : id Software promet de nombreux DLC et des mises à jour régulières

Vous l'attendez, nous aussi : prévu au départ pour le mois de novembre 2019, le second épisode du reboot de Doom avait finalement décidé de s'accorder quatre mois de développement supplémentaires, pour ouvrir les portes de l'enfer au premier jour du printemps.

Et si vous vous êtes déjà repus des récentes impressions du père Joniwan, vous savez que nous attendons avec une certaine impatience DOOM Eternal, et sa horde de démons. Mais parce que les temps (comme les plans) ont changé, id Software avait eu besoin de préciser le modèle économique qui structurerait le prochain épisode de "LA" série de FPS entamée en 1993.

Il y a quelques jours, le directeur créatif Hugo Martin tenait à rassurer les vieux briscards que vous êtes en assurant que le jeu serait purement et simplement dépourvu de microtransactions, et que le contenu déblocable in-game ne serait que purement cosmétique.

Aujourd'hui, la série de bonnes nouvelles continue, alors que le producteur exécutif Marty Stratton s'est expliqué auprès de l'Official Xbox Magazine (repris par Segment Next) sur ce qu'id Software gardait sous le coude pour l'entretien du jeu à terme. Contrairement à DOOM, le studio entend bien capitaliser sur le succès du jeu, et ainsi proposer de nombreuses mises à jour, et du contenu supplémentaire :

Nous voyons bien que des centaines de milliers de joueurs continuent de jouer à DOOM, et que nous n'avons rien à leur proposer. Ils nous ont demandé des DLC, de nouvelles façons de jouer, et nous nous sommes directement plongés dans le développement de DOOM Eternal sans rien leur offrir.

En 2020, il faudra donc compter avec une palanquée de DLC et autres mises à jour des familles :

Nous sommes très enthousiastes vis-à-vis des niveaux de difficulté supérieurs, des nombreux DLC que nous avons en stock, et des nouveaux défis que nous pourrons proposer sur une base mensuelle ou hebdomadaire.

Nous allons continuer de soutenir le Battle Mode, ajouter le mode Invasion... Il y a tellement de choses que nous voulons faire après le lancement, donner aux joueurs ce qu'ils nous demandent, alimenter le jeu, et leur apporter une expérience variée.

Vous voici donc prévenus : en 2020, il faudra compter sur le long terme avec DOOM Eternal, bien qu'il nous tarde de savoir si tout le contenu promis par id Software sera bel et bien entièrement gratuit...

DOOM Eternal est toujours prévu pour tout faire péter le 20 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et plus tard dans l'année sur Switch.