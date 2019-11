Anthem : BioWare travaillerait sur une refonte totale

Démarrage compliqué et départs multiples ont fait d'Anthem, sorti en février dernier, un projet à la durée de vie bien plus compliquée qu'escompté par Electronic Arts et BioWare. Mais il se murmure que du changement se prépare pour le rendre plus attractif.

Une fois de plus, des développeurs ayant préféré rester anonymes se sont ouverts à Jason Schreier et à Kotaku. Le journaliste et auteur américain a ainsi eu vent de bouleversements à venir concernant Anthem, pour lequel il avait déjà appris bien des choses pas très sympathiques concernant son développement (Anthem : Après l'enquête de Kotaku, BioWare prend la parole pour se défendre).

Selon ses sources, le silence radio des derniers mois cache non pas une mort imminente mais une volonté de revoir la copie. EA et BioWare plancheraient sur un "Anthem 2.0" ou "Anthem Next", une révision du jeu censée améliorer grandement l'expérience. Il serait question de changer le déroulement des missions, la distribution du butin, l'aspect social, la difficulté et même la carte, qui pourrait être fractionnée pour apporter plus de polish aux différentes zones.

L'une des personnes impliquées explique qu'il a fallu plusieurs mois de brainstorming pour savoir ce qu'il fallait modifier et que le chantier a commencé il y a peu de temps. La façon dont seraient appliqués tous les changements pourrait se faire aussi bien par le biais d'une série de mises à jour que d'une énorme extension.

Si cela est avéré, quand arrivera ce grand chambardement ? Sera-t-il suffisamment pertinent pour accomplir, au hasard, une résurrection à la Final Fantasy XIV ? Est-ce que cela ne va pas mobiliser trop de forces vives de BioWare et empêcher la croissance du prochain Dragon Age ? N'est-il pas déjà trop tard ? À surveiller, quoi qu'il arrive.

Anthem est disponible sur PS4, Xbox One et PC.