WWE 2K20 : Le PDG de Take-Two parle de son échec critique et commercial

Comme vous le savez certainement si vous suivez l'actualité des jeux de catch, ou l'actualité sur Gameblog d'une manière générale, WWE 2K20 a tout eu d'une catastrophe industrielle. Et si la critique n'a, à juste titre pas épargné le jeu, le public ne l'a pas vraiment accueilli à bras ouverts non plus. Et ça, Take-Two ne cherche pas à le cacher.

Take-Two Interactive a récemment commenté ses derniers résultats financiers au cours d'une conférence téléphonique. En plus de parler chiffres, l'éditeur américain s'est également félicité des ventes de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption II, a "évoqué" le départ de Dan Houser et a parlé de l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox Series X. Mais ce n'est pas tout. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive a abordé le cas WWE 2K20. Selon ce dernier, des mesures ont été prises afin que la situation ne se reproduise pas :

Bien que nous soyons déçus que WWE 2K20 n'ait pas été à la hauteur de nos ambitions aussi bien en termes de ventes que de qualité, 2K travaille activement avec Visual Concepts afin d'assurer qu'ils remédient à ces problèmes à l'avenir et ils parleront davantage de leurs plans bientôt. La marque WWE continue de s'exporter de plus en plus à travers le monde et il reste pour nous une opportunité substantielle sur le long terme d'accroitre la popularité de notre série WWE 2K en améliorant la qualité des jeux.

Le "bientôt" utilisé par Strauss Zelnick est intrigant. Habituellement, 2K dévoile son jeu de catch de l'année à l'approche de SummerSlam. La remarque du grand patron de l'éditeur américain signifie-t-elle que ce dernier va bouleverser son calendrier ? Impossible de l'affirmer pour le moment.

À noter au passage que le fiasco WWE 2K20 a eu un impact négatif sur les résultats de la WWE. Lorsque la fédération de catch a communiqué ses résultats financiers la semaine dernière, sa division "produits de consommation" a annoncé une diminution de ses recettes de l'ordre de deux millions de dollars (ces dernières sont passées de 32,8 à 30,8 millions de dollars). Pour justifier cette baisse, la WWE a évoqué une diminution de ses droits d'auteur liés aux ventes de jeux vidéo. La société de Vince McMahon a donc elle aussi tout intérêt à ce que la série des WWE 2K remonte la pente.