PS5 et Xbox Series X se vendront plus rapidement que prévu selon le PDG de Take-Two (GTA, NBA 2K)

Aux dernières nouvelles, PS5 et Xbox Series X sortiront à la fin de cette année. Si les constructeurs de ces deux machines doivent évidemment préparer leur arrivée, les éditeurs de jeux doivent eux aussi se préparer, mais différemment. Ils doivent estimer l'intérêt immédiat du public pour ces nouvelles machines afin de déterminer l'ampleur de leur présence sur ces dernières à leur lancement. Et à en croire le patron de Take-Two Interactive, le public devrait clairement répondre présent.

À l'issue de l'annonce des derniers résultats financiers de Take-Two Interactive, le PDG de la société, Strauss Zelnick, s'est prêté au jeu de la traditionnelle session de questions-réponses avec les analystes et les investisseurs. Interrogé au sujet de l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox Series X, l'homme d'affaires américains a rappelé son enthousiasme vis-à-vis du démarrage du nouveau cycle de consoles. Tout en glissant une donnée intéressante au passage :

Je pense que les nouvelles consoles vont exalter les consommateurs. Il se pourrait qu'il y ait des ventes (de consoles) plus rapides que celles que nous avons précédemment connues et cela sera une bonne chose pour les sorties (de jeux) à venir.

Le PDG de la maison-mère de Rockstar Games et 2K Games s'attend donc à ce que la PS5 et la Xbox Series X réalisent un meilleur démarrage que les précédentes consoles. Cette déclaration est très certainement liée à des études de marché menées en interne par Take-Two. L'intérêt du public pour ces nouvelles machines paraît donc évident.

Ces déclarations de Strauss Zelnick laissent également entendre que Take-Two sera présent rapidement sur ces deux machines. À première vue, il ne serait pas étonnant que des titres comme NBA 2K21 et WWE 2K21 soient présents sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft dès leur période de lancement. Mais il n'est pas impossible non plus que l'éditeur ait d'autres tours dans son sac. Vu le succès du portage de GTA V sur PS4 et Xbox One, une version PS5 et Xbox Series X de Red Dead Redemption II ne serait par exemple par totalement surprenante.