Xbox Series X : L'accent mis sur le framerate plutôt que sur les graphismes selon Phil Spencer

Un récent sondage effectué auprès des joueurs européens a révélé que ce que les joueurs attendent le plus des prochaines consoles, ce sont de "meilleurs graphismes." Phil Spencer semble de son côté penser que les graphismes ont désormais atteint un tel niveau qu'il est plus utile d'améliorer un autre élément des jeux.

Le site australien Stevivor vient de mettre en ligne un nouvel extrait d'une interview que lui a récemment accordé Phil Spencer. À propos de la puissance de la Xbox Series X, le grand patron de Xbox explique que, malgré le 8K fièrement affiché sur le processeur de la console, l'essentiel se situe pour lui du côté du framerate :

Au cours de cette génération, je pense que nous avons atteint avec la Xbox One X un point où les jeux sont incroyablement beaux. Et nous pouvons toujours en faire plus pour qu'ils soient encore plus incroyablement beaux. Mais je veux que les jeux procurent des sensations tout aussi incroyables. Et ce n'est pas ce que nous proposons cette génération, en grande partie parce que le processeur (de la console) n'est proportionnellement pas assez puissant vis-à-vis de la carte graphique. Cela nous empêche d'atteindre les sensations, le framerate, ou encore le type de taux de rafraîchissement variable que nous voulons atteindre.



Alors que nous réfléchissions à l'avenir (c'est-à-dire la Xbox Series X, ndlr) les sensations de jeu étaient clairement un domaine sur lequel nous souhaitions nous concentrer davantage plutôt que de nous contenter d'afficher encore plus de pixels à l'écran.

Le framerate est un élément extrêmement important pour une certaine partie des joueurs. Ce n'est cependant pas l'élément le plus simple à utiliser pour vendre une console au grand public, contrairement aux graphismes. Malgré ces déclarations de Phil Spencer, il y a fort à parier que Microsoft mettra l'accent sur les graphismes des jeux tournant sur Xbox Series X lorsqu'il présentera plus en détail sa console. Le marketing de la machine met après tout l'accent sur la puissance depuis plusieurs mois.

Pour rappel, la Xbox Series X sera commercialisée à la fin de cette année.