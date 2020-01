PS5-Xbox Series X : De "meilleurs graphismes" au sommet des priorités pour les Européens

Quiconque consulte régulièrement les sites d'actualité vidéoludique, leurs commentaires, ainsi que les réseaux sociaux, peut estimer avoir une bonne idée de ce que veulent les joueurs en matière de ouvelles consoles. Les "hardcore gamers" ne sont cependant pas nécessairement représentatifs des joueurs dans leur ensemble. Afin d'en savoir plus sur ce que les joueurs attendent véritablement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, un sondage européen à ce sujet a récemment été effectué.

À lire aussi : La PS5 aurait des jeux "PS5 only" lors de son lancement

Pour les joueurs européens, de "meilleurs graphismes" restent la chose la plus importante que devront proposer la PS5 et la Xbox Series X. Le site GamesIndustry vient de rapporter les résultats du dernier sondage GameTrack réalisé conjointement par ISFE et Ipsos MORI. Ce dernier avait pour thème les attentes des consommateurs de jeux vidéo vis-à-vis des consoles next-gen.

Pour les besoins de cette étude, 8.000 joueurs âgés de 11 à 64 ans venus de France, Espagne, Allemagne, Italie et du Royaume-Uni ont été interrogés. Et pour une raison qui n'est pas révélée, les résultats sont donnés deux fois, une fois pour l'ensemble des sondés et une fois pour les seuls joueurs console. Sans plus attendre, voici les fonctionnalités et autres capacités les plus demandées par les joueurs européens sur la génération de consoles à venir :

De meilleurs graphismes : 68% (tous les joueurs), 78% (joueurs console) Temps de chargement raccourcis lors de l'utilisation d'un jeu dématérialisé : 63% (tous les joueurs), 71% (joueurs console) Détection de mouvement : 49% (tous les joueurs), 57% (joueurs console) Rétrocompatibilité : 48% (tous les joueurs), 59% (joueurs console) Possibilité de jouer à des jeux physiques : 47% (tous les joueurs), 58% (joueurs console) Possibilité de streamer les jeux : 44% (tous les joueurs), 51% (joueurs console) Possibilité d'utiliser des applications sans lien avec le jeu : 41% (tous les joueurs), 52% (joueurs console) Résolution 8K : 40% (tous les joueurs), 49% (joueurs console) Mode portable : 38% (tous les joueurs), 45% (joueurs console) Compatibilité avec la réalité virtuelle : 37% (tous les joueurs), 43% (joueurs console)

Les générations passent et l'amélioration des graphismes reste ce que les joueurs attendent le plus des nouvelles machines. Mais même si de "meilleurs graphismes" sont importants pour les joueurs européens, afficher les jeux en 8K n'apparaît pas dans leurs priorités. Il est par ailleurs intéressant de noter que toutes les fonctionnalités et autres spécificités paraissent toutes plus importantes aux personnes qui ne jouent que sur consoles qu'aux joueurs d'une manière générale.

Malgré le succès de la Switch, la possibilité de jouer en mode portable fait partie des fonctionnalités les moins demandées. La réalité virtuelle ne paraît quant à elle clairement pas incontournable. Malgré les 5 millions de PSVR vendus, le plus dur reste à faire pour Sony à ce niveau.

Un écart important existe entre les deux premiers choix et le troisième. Il paraît malgré tout important de noter que la détection de mouvements paraît un peu plus importante que la rétrocompatibilité (sauf pour ceux qui ne jouent que sur consoles). Et d'une manière générale, les joueurs qui n'utilisent que des consoles pour jouer sont plus demandeurs de nouvelles fonctionnalités que les autres.

Que vous inspirent les résultats de ce sondage ? Vous retrouvez-vous dans les réponses des sondés européens ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessus.