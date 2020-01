Xbox Series X : La console la "plus puissante" selon Microsoft qui montre son processeur "8K"

Même si ces derniers mois ont été le théâtre de rapprochements inédits et de partenariats surprenants entre les constructeurs de consoles, la guerre des consoles existe toujours bel et bien et s'apprête à prendre un nouveau virage. Après Sony, au tour de Microsoft de montrer ses muscles. Ou plutôt ceux de sa nouvelle console.

En octobre dernier, Sony affirmait que la PS5 sera la "console la plus rapide." Microsoft n'est visiblement pas d'accord avec ce constat. En effet, sur le site officiel de la Xbox Series X, Microsoft indique en lettres capitales que sa nouvelle console est non seulement la "plus rapide," mais aussi la "plus puissante." La course à l'armement est donc rentrée dans une nouvelle phase.

En parallèle à ça, Phil Spencer, le grand patron de Xbox, vient de remplacer sa photo de profil Twitter par une photo du processeur de la Xbox Series X. En plus d'afficher le nom de code "Project Scarlett," le processeur s'est également vu graver la mention "8K." Cette dernière fait référence à la résolution pouvant, selon Microsoft, être gérée par la Xbox Series X.

Phil Spencer explique qu'il s'était également approprié un processeur de la Xbox One X, alors appelée Project Scorpio, et que cela avait fait officie de pièce porte-bonheur. Il a donc voulu faire la même chose avec Project Scarlett et il explique qu'il va garder ce CPU jusqu'à la sortie de la machine.

À noter par ailleurs que David Prien, directeur senior en charge du hardware, a de son côté posté une autre photo sur laquelle il est possible de voir plusieurs exemplaires du processeur de la nouvelle Xbox. Ces photos sont toutes deux disponibles dans notre galerie ci-dessous.