Xbox Series X : Des photos de la console auraient fuité

L'apparence, et surtout la façade arrière, de la Xbox Series X génère beaucoup de curiosité. Après la fausse image de l'arrière de la console diffusée par AMD, et les descriptions faites de la véritable face cachée de la Xbox Series X, de nouvelles photos viennent d'apparaître en ligne. Et il se pourrait qu'il s'agisse cette fois de photos de la véritable machine.

La fuite du jour vient d'un membre du forum NeoGAF qui a posté deux photos de ce qui semble être un prototype de Xbox Series X. Ces photos, disponibles dans notre galerie ci-dessous, montrent l'avant et l'arrière de la console, avec ses différents ports : 2 ports USB, 1 port HDMI, 1 port Ethernet, 1 port audio optique et une prise pour l'alimentation secteur.

Brad Sams, journaliste du site Thurrott aux nombreuses sources chez Microsoft, affirme que ces images sont authentiques. Il explique également que le gros port rectangulaire à gauche du port Ethernet sert au reporting de diagnostiques et qu'il s'attend à ce qu'il ne soit pas présent sur la version finale de la console.

Autre élément qui semble confirmer qu'il s'agit d'une vraie Xbox Series X et non pas d'une vulgaire impression 3D, un internaute s'est amusé à enregistrer le numéro de série de la console, clairement visible sur la photo, sur le site de la console. Et cela a fonctionné.

La personne qui a prise ces photos et qui les a diffusées sur Internet n'a en tout cas pas été prudente car avec ce numéro de série, Microsoft va réussir à retrouver la personne à qui cette Xbox Series X a été confiée et cette dernière va certainement passer un très mauvais quart d'heure.

Pour rappel, la sortie de la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année.