TEST de la Noblechairs Black Edition : Jouer sans mal de dos et avec élégance

Nous avons eu l'occasion de tester pendant de longues semaines un nouveau modèle de chaise gaming venu tout droit de chez Noblechairs, : il s'agit de la Black Edition qui profite d'ailleurs pour l'occasion de nouvelles propriétés pour sa surface imitation cuir permettant de préserver votre système d'assise encore plus longtemps.

Scoliose, hernie discale, sport intensif... Les raisons sont nombreuses pour souffrir d'un mal de dos en jouant et c'est parfois terrible. Ce n'est pas votre serviteur qui vous dira le contraire. Combien de fois après une séance de sport un peu trop "tendue", on se retrouve avec le dos bien raide ? L'un des problèmes est souvent lié au fait de ne pas avoir les lombaires qui reposent contre le dossier et être assis avec le dos à quelque centimètres de sa chaise. Et forcément les constructeurs de chaise Gaming, qu'il s'agisse de Noblechairs ou bien des autres marques, ont bien compris cette notion.

Ainsi ce nouveau modèle de chez Noblechairs baptisé Black Edition se dote comme les autres d'un coussin lombaire qui s'accroche via des bretelles. Contrairement au reste de la chaise (sauf le coussin de tête) celui-ci est dans une matière douce, type tissus pour être plus facilement lavable et confortable.

Le montage

La notice indique (en anglais) un montage pour deux personnes mais force est de constater que tout seul ce n'est fort heureusement pas insurmontable. Nous avons toutefois monté la chaise à deux avec l'ami Plume. Pour un montage en duo, il faut compter 20 minutes grand maximum, un poil plus si vous n'êtes pas trop bricoleur. Une fois le siège monté, on s'assoie et on se rend compte que l'assise est ferme. On se demande même si le fauteuil est confortable. Et l'on constate qu'après plusieurs heures d'utilisation, le confort est en fait optimal et il n'y pas grande chose à redire. Les lombaires sont bien calées dans le dossier, la tête repose sur l'appui-tête et les accoudoirs sont réglables en hauteur et en orientation. Il est possible de mettre ainsi l'accoudoir parallèle à notre buste ou alors en direction de votre souris si vous êtes droitier ou gaucher. Bref c'est très agréable et cela s'adapte à toutes les tailles.

Il en va de même pour le fauteuil en lui-même et les deux commandes en dessous. La commande droite permet de sur-élever le siège ou de l'abaisser et la commande gauche permet de régler l'orientation du siège. Classique

Nouveau revêtement

Le siège n'est pas en cuir mais en imitation (très bonne imitation soit dit en passant), c'est d'autant plus simple pour le nettoyer (et plus écolo surtout). Ce modèle jouit d'ailleurs d'un nouveau type de finition encore plus simple d'entretien. Le revêtement est "respirant" et cela permet d'éviter les effets de collage et d'inconfort en été. Il possède d'ailleurs une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air. Bien plus que le véritable cuir. Si vous faites tomber un plat en sauce dessus (ce qu'on ne vous souhaite pas) vous allez ainsi pouvoir nettoyer facilement et le fauteuil ne va pas retenir les odeurs. Une chaise parfaite pour les maniaques de l'hygiène.

Dans l'ensemble les finitions sont très bonnes, les matériaux de qualité et l'impression de solidité est bel et bien présent. C'est certes une chaise qui n'est pas donnée mais qui est bien utile pour le dos. Son revêtement noir permet en plus d'être passe-partout. Elle existe en 3 modèles : Hero, Epic et Icon. C'est la version Icon que nous eu entre les mains.

x x x x x EN RÉSUMÉ ÉLÉGANTE ET CONFORTABLE ! La Noblechairs Black Edition est une très bonne chaise Gaming, très confortable et qui se paye le luxe d'être élégante et de ne pas posséder ce coté un peu ringard que l'on a dans l'imaginaire collectif quand on pense à ce type de fauteuil. Pour les maniaques de la propreté, c'est un très bon choix car il est facilement lavable avec une lingette désinfectante et l'humidité ne pénètre pas le revêtement. On peut donc réaliser un nettoyage en surface efficace.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Revêtement parfait pour la propreté et l'entretien.

Élégante.

Très bonne assise.

Confortable malgré la fermeté. Son prix.