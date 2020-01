One Piece Pirate Warriors 4 annonce un character pass avec 9 combattants

Il ne se passe désormais plus une semaine sans que l'actualité ne soit copieusement squattée par la dernière adaptation en date de l'oeuvre potentiellement infinie d'Eiichirō Oda, un certain One Piece : Pirate Warriors 4...

Après l'annonce de quatre modes de jeu en ligne la semaine dernière ou la présence fumeuse de Smoker quelques jours plus tôt, voilà que la page Steam du prochain beat'em all mettant une nouvelle fois en scène Luffy et ses amis, dévoile ce que les comédiens de l'autre côté des Alpes ont théorisé comme un "secret de Polichinelle", à savoir la présence d'un character pass.

Puisque les temps sont durs, les poches des joueurs pleines, et l'appétit des éditeurs sans limite, One Piece : Pirate Warriors 4 proposera en effet 9 personnages supplémentaires via son Édition Numérique Deluxe, sans toutefois lever le voile sur leur identité. Les acheteurs compulsifs profiteront d'ailleurs en sus d'un autre bonus, puisqu'ils pourront débloquer plus rapidement Charlotte Katakuri, second fils (oui, oui) de la famille du même nom et antagoniste principal de l'arc Whole Cake.

Et parce que rien ne semble arrêter Bandai Namco, les pré-commandes du jeu s'accompagneront de deux autres bonus en forme de crossover, puisque Law et Hancock pourront tous les deux revêtir un costume issu de la saga Musō, comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous. Ah, et ils profiteront également plus tôt des frangins Vinsmoke dans leur équipe. Dingue ça.

Quelle que soit l'édition pour laquelle vous craquez, One Piece : Pirate Warriors 4 sortira sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One le 27 mars 2020.