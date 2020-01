One Piece Pirate Warriors 4 annonce ses quatre modes de jeu en ligne

À l'approche de la sortie d'un certain Dragon Ball Z : Kakarot, il ne faudrait pas trop vite oublier que les fans de shōnen vont avoir de quoi faire durant les prochains mois, avec l'arrivée de Fairy Tail, ou encore My Hero : One's Justice 2. Et dans la série des oeuvres increvables, il y a surtout One Piece...

L'oeuvre en expansion continue d'Eiichirō Oda continue en effet de dérouler les nouveautés de la dernière adaptation en date, à savoir One Piece : Pirate Warriors 4. Après avoir déroulé un partie de son casting (Smoker, Kaido, Big Mom ou Crocodile, la liste est longue), le dernier numéro de l'hebdomadaire Weekly Jump repéré par le blog Ryokutya2089 nous apprend aujourd'hui que le Musō-like proposera quatre missions en co-op', et surtout jouables en ligne.

Il faudra pour le moment se contenter d'un résume aussi bref que succinct, comme suit :

Giant Boss Battle : Quatre joueurs devront coopérer pour affronter de gigantesques boss, comme par exemple Kaido

: Quatre joueurs devront coopérer pour affronter de gigantesques boss, comme par exemple Kaido Total Bounty Battle : Triomphez à l'aide d'un mi pour empocher une jolie prime

: Triomphez à l'aide d'un mi pour empocher une jolie prime Timed Defense Battle : comme son nom l'indique, il vous faudra défendre votre zone pour remporter la victoire

: comme son nom l'indique, il vous faudra défendre votre zone pour remporter la victoire Territory Battle : Dans ce mode, trois équipes de quatre flibustiers d'eau douce s'affronteront pour la conquête d'un bout de terre

Pour peu que vous ayez le pied marin, One Piece : Pirate Warriors 4 sortira sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One le 27 mars 2020.