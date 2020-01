One Piece Pirate Warriors 4 : Smoker nous enfume dans un nouveau trailer

Trailer après trailer, la prochaine déclinaison de l'interminable manga d'Eichiiro Oda continue d'abattre ses cartes, histoire de contenter tous les fans. Et pour cela, Bandai Namco n'hésite pas à faire sortir de leur retraite méritée certains vieux de la vieille.

À voir aussi : Fairy Tail dévoile sa jaquette et le contenu de l'édition collector

Aujourd'hui, c'est en effet le grisonnant Smoker, dit Le Chasseur Blanc, qui dévoile ses traits et ses atouts au sein de One Piece : Pirate Warriors 4. Le plus ou moins grand méchant de l'arc Loguetown (qui nous renvoie tout de même au volume 11 paru en... 1999) fera donc son grand retour, mais rien ne dit qu'il pourra cette fois capturer ce brave Luffy...

Pour les fans de Musō et de flibustiers cartoonesques, rappelons que One Piece : Pirate Warriors 4 sortira sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One le 27 mars 2020.