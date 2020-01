Half-Life Alyx : De nouvelles images dévoilent l'univers du prochain jeu de Valve

Vous l'avez voulu ? Vous l'avez eu ! À force de réclamer un nouvel épisode la cultissime série Half-Life, Valve a cédé à la pression et dévoilé au mois de novembre dernier le jeu VR qui (nous l'espérons) va casser tous les codes : Half-Life Alyx. Pardon ? Vous vouliez plutôt Half-Life 3 ? Et bien il fallait sans doute être un peu plus précis !

Et si bien peu d'éléments ont jusqu'ici été dévoilé par la firme tentaculaire de Gabe Newell, les joueurs désireux de se replonger dans l'univers (pas si éloigné du nôtre) de Freeman & Co. sont évidemment avides de la moindre bribe d'informations concernant ce FPS forcément très attendu.

Et cela tombe plutôt bien, puisqu'après un premier trailer et quelques minutes de gameplay off-screen, voici que de nouvelles images ayant vraisemblablement fuité via la chaîne Valve News Network viennent aujourd'hui apporter un peu de grain à moudre aux curieux que vous êtes.

En l'espace de neuf visuels disponible dans notre bien-nommée galerie d'images, nous pouvons ainsi découvrir une ambiance toujours aussi joyeuse et synonyme de bien-être, puisqu'entre un message d'erreur, un corps éventré coiffé d'une poêle ou de toilettes de chantier, on constate que la milice des Combine Soldiers est toujours bel et bien présente, et chargée de maintenir l'ordre à tout prix... Ambiance.

Half-Life : Alyx est attendu pour mars 2020 sur Valve Index (sur lequel il sera gratuit), HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality. Vite.