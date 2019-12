Half-Life Alyx : Du gameplay off-screen dévoile de nouveaux détails

Que l'on essaye ou non de les corriger du mieux que l'on puisse, la vie regorge d'injustices en tous genres, et autres anomalies statistiques qui agitent les cerveaux les plus enclins aux savants calculs. Et si cela se traduit pour certains petits malins par un jackpot décroché à l'EuroMillions, d'autres ont eu le bonheur de poser les mains sur un certain Half-Life : Alyx...

C'est notamment le cas de la chaîne YouTube Tested, qui s'est ainsi fendu d'une vidéo de plus de 30 minutes, après avoir joué 3 heures à l'épisode en réalité d'Half-Life que personne (ou presque) n'avait vu venir.

Si nos rats de laboratoire ne pourront malheureusement pas s'étendre sur les détails scénaristiques et autres surprises de cette toute première session de jeu (en tous cas pas maintenant), leurs impressions nous permettent tout de même d'en apprendre un peu plus sur ce nouveau titre forcément très attendu.

Invités par Valve, les deux vidéastes en profitent pour dire tout le bien qu'ils pensent du Valve Index, qui leur a visiblement fait oublier le concept du temps qui passe. Allons bon. Le casque maison semble en tous cas taillé pour l'expérience, notamment en ce qui concerne le rechargement des armes, puisque le mouvement exige de rapprocher vos mains, et que toutes les "manettes" des différents modèles du marché ne s'y prêteront pas forcément, comme vous le découvrirez à la fin de cette vidéo.

Les interactions semblent avoir fait preuve de beaucoup de soin, en témoignent certaines séquences lors desquels vous pourrez saisir à distance, puis lancer à la main des engins explosifs près de vos ennemis pour ensuite les faire exploser, ou encore profiter de l'appétit infini des Barnacles pour les nourrir d'une bonne grenade des familles.

Le gameplay off-screen permet également de voir nos héros ouvrir des caisses d'item en les jettant violemment sur le sol, ou ouvrir des portes récalcitrantes avec leurs deux mains. Avant que nos esthètes de la réalité virtuelle se lancent dans un comparatif avec les différents casques du marché, on apprend notamment de que les niveaux d'Half-Life : Alyx proposeront beaucoup de verticalité.

Half-Life : Alyx est attendu pour mars 2020 sur Valve Index (sur lequel il sera gratuit), HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.