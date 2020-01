God of War : Cory Barlog parle de la prochaine histoire qu'il aimerait raconter

Alors que certains se remettent encore de la mandale antique qui nous a été envoyé en pleine face par God of War dernier du nom, le réalisateur Cory Barlog s'est récemment laissé allé sur ses envies narratives à plus ou moyen terme. Avis aux âmes sensibles : l'interview spoile aussi sec qu'un double whisky.

Si une partie de la fine fleur de l'investigation vidéoludique se demande encore quel cryptique message tentait de faire passer le directeur créatif du studio Santa Monica via Twitter en fin d'année, le père Barlog a accordé un long entretien auprès de la chaîne PlayStation Access.

Les anecdotes et autres confessions s'avèrent nombreuses, mais le milieu de l'interview nous laisse surtout entrevoir un début d'intrigue aux contours fort alléchants. Prenez garde, la route est pavée de spoiler et de comparaisons psychanalytiques :

L'histoire de la rencontre entre Faye et Kratos ne pèse pas lourd lorsque vous ne savez pas encore ce qui va se passer dans God of War. Pour que la rencontre ait du sens, il faut que vous ayez déjà conscience de l'histoire que nous voulions raconter.



Faye possède sa propre mythologie, et son histoire avec Kratos ne se prête pas à une aventure entrecoupée de combats. Ce sont tous deux des guerriers, qui ont tous deux atteint ce moment de leur vie où ils n'ont plus envie de combattre, car ils en comprennent désormais les enjeux. C'est ce moment précis, celui où ils posent tous les deux les armes, qui les modifie en profondeur.



Faye est le personnage auquel je me suis le plus identifié, car je n'étais pas beaucoup présent auprès de mon fils [pendant le développement] : j'avais beaucoup de travail, et j'étais donc comme Faye, ma femme était Kratos, et mon fils, Atreus ! Et je voulais faire comprendre aux joueurs que Faye avait bien plus de pouvoirs que Kratos et Atreus, car elle contrôle tellement d'éléments au sein de cet univers...

Je ne sais pas comment ou quand nous allons pouvoir le faire, mais je veux vraiment raconter cette histoire, celle de la rencontre entre Kratos et Faye.

Comme les mots ont un sens, vous aurez relevez que Barlog ne se demande pas "si" il pourra raconter cette histoire, mais plutôt "comment" et "quand"... La proposition est évidemment alléchante, mais surtout osée, puisque le réalisateur de God of War nous explique à demi-mot qu'il souhaiterait plus que tout raconter l'histoire d'une rencontre, celle entre deux repentis désireux de stopper le combat. C'est beau, non ? Et ce serait en plus un joli pied de nez : proposer un AAA de romance là où tout le monde espère affronter le terrible Thor...

Rappelons qu'officiellement, aucun DLC n'est prévu par le créatif à casquette.

Que pensez-vous des envies narratives de Cory Barlog ? Seriez-vous intéressés par cette romance entre divinités ?