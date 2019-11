Cory Barlog (God of War) semble teaser quelque chose sur Twitter...

Particulièrement médiatisé avec un God of War dans lequel il se sera plongé corps et âme, ce dont on a eu la preuve avec un documentaire captivant (Raising Kratos, le documentaire officiel sur God of War PS4, est là et en Français), le sympathique Cory Barlog est en train de jouer avec ses followers...

Que se passe-t-il pour Cory Barlog ? Le directeur créatif de Santa Monica Studios a changé. Depuis quelques jours, il ne s'exprime plus sur Twitter qu'avec des majuscules. Et puis d'un coup, il a lancé un gazouillis cryptique à souhait.

--

<END TRANSMISSION>

...

..

. - Cory Barlog (@corybarlog) 7 novembre 2019

<FIN DE TRANSMISSION>

Et ce n'est pas tout. Il ne suit plus que 666 comptes. Sa photo de profil ? Le satellite Voyager 1. Sa bannière ? Une photo de l'espace prise par le télescope Hubble. Sa bio ? Des points qui, en morse, signifient 55HSIE. SIE pour Sony Interactive Entertainment, pour sûr, et le 55H ? Cela nous enverrait-il vers une révélation au terme de 55 heures d'attente ? Est-ce que Barlog aussi grimperait dans la hiérarchie de PlayStation ?

Est-ce pour teaser un nouveau projet en cours, qui nous emmènerait dans les étoiles ? On imagine mal Kratos se rendre dans une nouvelle galaxie, d'autant qu'il lui reste un peu de ménage à faire en Scandinavie...

Alors se pourrait-il qu'un projet science-fiction soit sur les rails ? Un retour de celui qui avait été annulé en 2014 avant de laisser la place à God of War ?

Aaaah, toutes ces hypothèses qui ça se trouve ne vont déboucher sur rien ! Ma têêêêêêêêêêêêêête.