Dragon Quest XII : Yuji Horii en parle, plus motivé que jamais

Toujours vivante, toujours debout, la série qui a créé un genre en l'espace d'un seul titre continue son bonhomme de chemin, bien décidé à profiter de cette belle période que l'on appelle communément la "trentaine", synonyme de nouveaux défis.

Aux manettes de la saga Dragon Quest depuis ses débuts tonitruants en 1986, le vénérable Yuji Horii regarde déjà vers l'avenir et ses lendemains qui chantent, puisqu'un douzième épisode numérotée avait déjà été annoncé il y a un pu plus d'un an.

Il faut dire que les très bons chiffres de Dragon Quest XI ont de quoi donner du baume au coeur à une saga que les européens n'auront découverte qu'avec le huitième opus. Et si rien de neuf ne filtre sous le soleil de janvier, le créateur et réalisateur de la saga s'est fendu d'un traditionnel message de voeux, destiné à rappeler que notre petite planète vient d'effectuer une rotation supplémentaire autour de son étoile :

L'année dernière, nous avons sorti le film Dragon Quest : Your Story, puis la version Switch de Dragon Quest XI, le jeu mobile Dragon Quest Walk, annoncé l'animé Dai no Daibōken et sa déclinaison en jeu vidéo, la production de Dragon Quest XII, et bien plus. Aujourd'hui, 33 ans après le premier épisode, je suis très content de pouvoir m'attaquer à de nouveaux challenges comme celui-ci.

Merci à tous les joueurs qui ont porté Dragon Quest jusqu'à maintenant, et à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir, mais je veux donner le meilleur de moi-même encore un peu. J'espère que cette année sera fantastique pour tout le monde, et j'espère pouvoir encore travailler avec mes équipes.

Rappelons que le développement de Dragon Quest XII est en cours depuis 2019, puisque Square Enix recrutait il y a peu un designer 2D destiné à façonner l'identité visuelle de ce nouvel opus. Le producteur Yū Miyake nous a par ailleurs promis qu'il en parlerait, mais "pas tout de suite". Allons bon.

Sur quel support sortira donc l'ex faiseur de roi au Japon ? Les paris sont ouverts !