Dragon Quest XI joue sur les mots pour devenir l'épisode le plus écoulé de la série

Après une génération parsemée de trouble ou l'ancien faiseur de roi se tapissait dans l'ombre, ce bon vieux J-RPG semble (re)sorti de sa chrysalide, et fait à nouveau les bonnes affaires des géants du secteur, en témoignent les récents succès de Final Fantasy XIV ou encore Persona 5.

Et parce qu'il faut selon l'expression consacrée "à tout seigneur tout honneur", c'est sur le cas du grand-papy Dragon Quest que nous nous penchons aujourd'hui : après être sorti sur pas moins de quatre plate-formes (3DS, PlayStation 4, PC et Switch, pour ceux qui auraient loupé le train en marche), Dragon Quest XI fait une nouvelle fois les affaires de Square Enix.

La formulation est perfide et sujette à une interprétation aussi libre que Max, puisque le géant annonce avoir "distribué et vendu" 5,5 millions d'exemplaires du onzième épisode numéroté, répartis entre les formats physiques et digitaux.

Cette jolie pirouette sémantique permet ainsi à Dragon Quest XI de symboliquement dépasser l'épisode le plus vendu de la série à ce jour, à savoir Dragon Quest IX et ses 5,3 millions d'exemplaires bel et bien vendus (sell out), eux.

L'historique créateur de la saga Yuji Horii s'est pour l'occasion fendu d'un message à destination des fans de l'illustre saga :

Je crois vraiment que ce chiffre n'a été atteint que grâce à nos fans qui ont toujours aimé la série Dragon Quest, et aussi grâce aux nouveaux joueurs qui ont découvert la série ou le genre à travers ce titre. Si jamais je pouvais remonter le temps pour me rencontrer alors que je travaillais encore sur le tout premier Dragon Quest, j'aimerais me dire : ``Dans 30 ans, Dragon Quest XI sera aimé par des fans internationaux, au-delà des mers et des langues.". Merci beaucoup à tous les fans qui ont apprécié le jeu !

Espérons que l'envie de se parler à lui-même ne soit pas la manifestation d'une certaine forme de déclin de la part du vénérable Japonais, qui a d'ores et déjà commencé à recruter du beau monde pour mettre en chantier un certain Dragon Quest XII...