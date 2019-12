Persona 5 passe un cap de ventes, et Persona 5 Royal se lance bien au Japon

Alors que les fans français de Persona attendent la publication imminente d'informations au sujet de la sortie occidentale de Persona 5 : Royal, Atlus vient de faire le point au sujet des ventes de la version originale du jeu et de la série dans son ensemble. Et les choses semblent aller plutôt bien pour Jack Frost et compagnie.

Atlus vient d'annonce au Japon, sur le site officiel de Persona, que Persona 5 vient de passer les 3,2 millions d'exemplaires vendus sur PS4 à travers le monde. Persona 5 : Royal, disponible depuis la toute fin du mois d'octobre dernier au Japon, a quant à lui atteint les 400.000 exemplaires vendus rien que dans l'archipel nippon.

Grâce aux ventes japonaises de Persona 5 : Royal, la série des Persona en est désormais à 11,1 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Persona est une série spin-off de Shin Megami Tensei. Le premier Persona, intitulé Revelations : Persona, est sorti au Japon et en Amérique du Nord en 1996.

L'avenir proche de la série correspond aux sorties de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, prévu pour le 20 février prochain sur les PS4 et Switch japonaises (la date de sortie occidentale du jeu n'a pas encore été annoncée), et de Persona 5 : Royal en occident. Des informations au sujet de cette dernière devraient par ailleurs être communiquées plus tard aujourd'hui.