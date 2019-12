Final Fantasy XIV proche des 20 millions de joueurs recensés, la prochaine mise à jour détaillée

On ne le répétera jamais assez, mais Final Fantasy XIV est bien l'un des plus beaux miracles de cette décennie. Enterré pour mieux ressusciter, il est aujourd'hui un arbre verdoyant et fertile sur lequel ils sont de plus en plus nombreux à venir se servir.

Square Enix a annoncé que Final Fantasy XIV Online avait désormais dépassé les 18 millions de joueurs enregistrés dans le monde. Cela représente encore une progression de 2 millions depuis le mois de mai dernier.

Une progression qui ne doit pas faiblir. Alors voici une nouvelle campagne de connexion gratuite. Depuis le 13 décembre et jusqu'au 14 janvier prochain, les joueurs disposant d'un compte mais n'ayant plus aucune activité dans le jeu depuis plus de 30 jours peuvent profiter de 5 jours d'essai gratuits - pour 120 heures de pratique maximum. Petite subtilité, une fois le processus enclenché, tout s'arrête à minuit le cinquième jour.

En outre, des nouvelles ont été données concernant Echoes of a Fallen Star, petit nom donné à la mise à jour 5.2 qui viendra se greffer à l'extension Shadowbringers. Voici ce qu'apportera cette update :

Nouvelles quêtes de l'épopée - Le scénario principal de Shadowbringers se poursuit, alors que le Guerrier des Ténèbres et des Héritiers de la Septième Aube continuent à découvrir les mystères du premier reflet.

- Le scénario principal de Shadowbringers se poursuit, alors que le Guerrier des Ténèbres et des Héritiers de la Septième Aube continuent à découvrir les mystères du premier reflet. Nouvelle série de quêtes d'amélioration d'équipement - Cette nouvelle série de quêtes se verra régulièrement mise à jour à partir de la mise à jour 5.2, et permettra aux joueurs d'obtenir des puissantes pièces d'équipement alors qu'ils découvrent les secrets des origines des Hrothgars dans la citadelle de Bozja

- Cette nouvelle série de quêtes se verra régulièrement mise à jour à partir de la mise à jour 5.2, et permettra aux joueurs d'obtenir des puissantes pièces d'équipement alors qu'ils découvrent les secrets des origines des Hrothgars dans la citadelle de Bozja Nouveau défi : L'Arme Rubis - Les joueurs peuvent défier l'Arme Rubis en mode normal ou extrême.

- Les joueurs peuvent défier l'Arme Rubis en mode normal ou extrême. Nouveau Raid : Les Harmonies d'Éden - Deuxième chapitre du raid d'Éden qui contiendra des batailles en mode normal et sadique.

- Deuxième chapitre du raid d'Éden qui contiendra des batailles en mode normal et sadique. Nouvelles quêtes des chroniques d'une nouvelle ère - Découvrez l'histoire derrière la série des nouvelles Armes légendaires.

- Découvrez l'histoire derrière la série des nouvelles Armes légendaires. Ajouts pour la restauration d'Ishgard - Du nouveau pour ce contenu communautaire multi-serveurs avec du contenu spécifique aux récolteurs dans le Diadème, des défis d'artisanat de haut niveau, un nouveau système de rang, et plus encore.

- Du nouveau pour ce contenu communautaire multi-serveurs avec du contenu spécifique aux récolteurs dans le Diadème, des défis d'artisanat de haut niveau, un nouveau système de rang, et plus encore. Nouvelles quêtes tribales - les Qitari propose des nouvelles quêtes pour les disciples de la terre.

- les Qitari propose des nouvelles quêtes pour les disciples de la terre. Nouveau donjon - Anamnesis Anydre peut être tentée soit avec une équipe d'amis, soit avec des PNJ grâce au système d'adjuration.

- Anamnesis Anydre peut être tentée soit avec une équipe d'amis, soit avec des PNJ grâce au système d'adjuration. Ajustements des jobs, des actions PvP, mise à jour de nouvelle partie +, nombreuses mises à jour pour les artisans et les récolteurs, et plus

Enfin, pour les uuuuultra-fans, sachez que le Fan Festival de Final Fantasy XIV, où le réalisateur Naoki Yoshida et ses équipes se font un tour du monde à la rencontre des joueurs, connaîtra une saison 2020-2021. Passera-t-elle une fois de plus par Paris ?

Final Fantasy XIV est disponible sur PS4 et PC.