PS5 : Le jeu de Bluepoint (Shadow of the Colossus) est celui dont le studio est le plus "fier"

Cela fait plusieurs mois que Bluepoint Games ne cache pas qu'il travaille sur un jeu PS5 important (PS5 : Bluepoint Games (Shadow of the Colossus) sur un "gros" jeu). Le studio s'est même plus récemment mis à teaser au sujet de ce titre (PS5 : Bluepoint Games encore en train de teaser ? Admettons... Mais quoi ?). Mais pour le moment, les joueurs ne savent toujours pas de quoi il est véritablement question. Histoire de faire encore plus monter la curiosité des joueurs, le président du studio vient d'en remettre une couche.

Le site SegmentNext a récemment eu la possibilité de s'entretenir avec Marco Thrush, le président de Bluepoint Games. Bien évidemment, le sujet du jeu PS5 sur lequel travaille le studio a été abordé. Malheureusement, le patron de Bluepoint ne peut pas dire grand chose à son sujet. Il semblerait cependant qu'il s'agisse du projet le plus ambitieux du studio à ce jour :

Nous avons initialement remasterisé Shadow of the Colossus pour la PS3 et ensuite nous l'avons recréé pour la PS4. C'est le seul jeu que nous avons touché deux fois et c'est, à date, notre plus grande réalisation. Il est donc aisé de dire qu'il s'agit de notre projet préféré. En revanche, il paraît évident pour nous que notre projet actuel deviendra notre réalisation dont nous sommes la plus fiers. Marco Thrush ajoute au sujet de ce nouveau jeu PS5 qu'il ne pourront commencer à en parler que lorsque Sony sera prêt à faire une annonce officielle. Si l'on ne sait pas officiellement s'il s'agit d'un tout nouveau jeu ou d'un remake/remasterisation, le fait que Bluepoint attende le feu vert de Sony laisse entendre qu'il puisse être question d'une nouvelle version d'une exclusivité PlayStation First Party bien connue.

Vu qu'une citation de Bluepoint était présente dans un des articles de Wired contenant des informations officielles sur la PS5, il ne serait pas surprenant que ce jeu soit prêt pour le lancement de la PS5. Mais il ne s'agit là que de spéculation de notre part.

Sur quoi travaille Bluepoint selon vous ? Serez-vous intéressés même s'il s'agit d'un remaster/remake ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.