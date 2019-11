PS5 : Bluepoint Games encore en train de teaser ? Admettons... Mais quoi ?

Le studio qui a magnifiquement dépoussiéré Shadow of the Colossus (TEST de Shadow of the Colossus PS4 : La renaissance d'une merveille) est au travail sur une nouvelle restauration prévue sur PS5 mais dont on ignore l'identité. Mais si leurs derniers gazouillis donnaient des indices ?

Attendre, c'est difficile. Surtout lorsque cela concerne un studio qui est parvenu à magnifier une merveille. Il va de soi que l'on surveille la moindre déclaration, la moindre bribe d'information. Et Twitter.

C'est là que Bluepoint s'est exprimé il y a quelques heures, semant la zizanie dans les esprits.

To classics we play

Our blood, sweat, tears give thanks!



To family & fans, eager you stay

Cheers rekindle flames - thanks!



Today feast, tomorrow rest

Soon the beast freed from jest



Temptation we shun



Then onto the next



We reset to further adorn the genesis

An era reborn pic.twitter.com/Wy7pZQeoF7 - Bluepoint Games (@bluepointgames) November 29, 2019

Aux classiques auxquels nous jouons

Avec notre sang, notre sueur et nos larmes nous rendons grâce !



À notre famille et nos fans, toujours affamés

Vos encouragements ravivent la flamme - merci !



Aujourd'hui le festin, demain le repos

Bientôt la bête libérée de la farce



La tentation que nous esquivons



Puis la suivante



Nous recommençons pour décorer la genèse

Une époque renaît

Vous aussi n'y comprenez rien et pensez qu'il faudrait peut-être appeler le 911 pour s'assurer que les texans ne sont pas tombés sous la coupe d'une secte ? Mais il faut se souvenir que pour Halloween, le même genre de tweet cryptique avait été envoyé :

So calm this spooky night. A symphony of rumors - not one, but two - return from shadow. A resistance to dart home as black monsters escape twisted hills to wander lands and syphon souls. Filter your candy collections, soft from solid, and be eco-friendly. Have a metal Halloween. pic.twitter.com/mFFxI7BIDN - Bluepoint Games (@bluepointgames) October 31, 2019

Calme est cette effrayante nuit. Une symphonie de rumeurs - pas une, mais deux - revient des ténèbres. Comme une désobéissance à rentrer à la maison alors que de sombres monstres s'échappent de collines tordues pour arpenter les terres et siphonner les âmes. Filtrez votre collection de bonbons, du plus solide au plus mou et soyez écoresponsables. Passez un Halloween de métal.

À l'époque, certains termes ressortaient et s'associaient clairement, laissant penser que Bluepoint pourrait bien avoir hérité de Castlevania : Symphony of the Night, Syphon Filter ou Metal Gear Solid. Sans oublier l'insistant Demon's Souls. Avec le dernier texte, et l'évocation de l'esquive, la flamme, le sang et une genèse, ce dernier semble avoir plus que jamais la cote auprès des boomakers.

Ne reste plus qu'à savoir si quelque chose bouge bel et bien et si, pourquoi pas, The Game Awards s'apprête à nous laisser découvrir tout ça.

Ou alors, attendre de découvrir que les soirées sont trop arrosées et que le troll a atteint son niveau maximal, juste pour passer le temps.