TEST du Moniteur ASUS CG32UQ : Un écran Gaming idoine pour les consoles

Un des éléments primordiaux pour un joueur et un poste de budget conséquent, c'est le moniteur ou l'écran qui va être utilisé pour brancher son matériel. Contrairement aux autres éléments, il faut l'envisager sur le long terme. Si vous changez de console ou de PC, l'écran lui, peut servir encore longtemps. Ce CG32UQ est spécialement estampillé "gamer". Vaut-il le coup ?

Maintenant que tout le monde est passé à la HD c'est l'UHD qui est devenu la norme. Du côté de la résolution, pas de révolution, nous sommes bien face à une dalle 4K. En revanche, ce qui est plus surprenant dans la façon de présenter ce modèle, c'est qu'on le considère comme un moniteur spécialement élaboré pour les consoles. Un nouveau standard pour le gaming ?

La qualité d'assemblage est exemplaire.

La qualité au sortir de la boîte

Comme souvent pour ce genre de produit, le packaging est très soigné. Les câbles sont dans la boîte (ce n'est pas toujours le cas), vous aurez une connectique display port et du HDMI avec un lot de visserie complet quelle que soit la configuration que vous souhaitez utiliser (mural ou sur bureau). Le montage est facile, les systèmes de jonction sont bien pensés et solides. Mention spéciale pour la fixation de moniteur sur le pied qui est à la fois facilement amovible et très solide. Vous pouvez même en faire un support de casque audio si vous choisissez d'accrocher la dalle.

A noter qu'un câble USB 3.0 est également de la partie, une des caractéristiques intéressantes de l'engin étant de proposer de multiples ports de charge pour d'éventuels gamepads à brancher. Il y en a 4 en tout, dont deux uniquement dédiés à la charge (pas de branchement des pattes des données). Vous avez très largement de quoi faire. Le pied est large pour assurer une bonne stabilité et il est prévu pour poser les pads en utilisant des câbles courts pour le chargement.

Pour clore ce chapitre sur les premières impressions du matériel, il faut mentionner que le transformateur est particulièrement conséquent et qu'il est déporté sur le câble d'alimentation. C'est une excellente chose, car l'alimentation est un étage très souvent en cause dans les pannes de moniteurs. Avec cette option, ASUS vous permet de ne changer que l'alimentation si elle venait à vous faire défaut.

Le socle est équipé de la connectique adéquate pour les prises USB déportées.

Ambiance disco

Philips s'amuse avec Ambilight et chez ASUS ce système a été baptisé Halo Sync. Il s'agit d'éclairer l'arrière de l'écran pour accorder l'ambiance d'un jeu (ou d'un film) et celle de la pièce, ou tout du moins dans la zone derrière le moniteur. L'intérêt de la chose relève du goût de chacun, en allant du totalement hype au parfaitement inutile. A vous de voir...

Pour ambiancer encore un peu plus l'atmosphère, vous pouvez compter sur une restitution sonore adoubée par Harman/Kardon avec de multiples profils pour mieux localiser toutes ces informations. Le rendu est plutôt sympathique, même s'il n'a pas la profondeur d'un système audio dédié. Ce choix peut être discutable. Ceux qui visent un écran haut de gamme (comme celui-ci), ont également souvent le système sonore dédié pour jouer dans les meilleures conditions. On pourrait donc considérer que cette partie ne fait qu'augmenter le prix sans apporter de bénéfice tangible. D'autres iraient arguer qu'on ne peut pas proposer du haut de gamme en laissant le son de côté.

Quoi qu'il en soit, si vous aimez trimbaler votre matos avec votre console, vous ne serez pas coincés et vous n'aurez pas un son nasillard pour aller avec les magnifiques lumières du Halo Sync. Ceux qui n'y seraient pas habités chercheraient même des enceintes dans la pièce.

USB 3.0 dans les formats les plus utiles en ce moment.

Plein les yeux

Entrons maintenant dans le vif du sujet ; la qualité graphique. Soyons très clairs de suite ; elle est fabuleuse. Même sans un système actif comme le FreeSync, aussi bien disponible que sur les ports HDMI que Display Port, l'image est à la fois stable, contrastée et sans aucun artefact. Si vous avez envie de faire un parallèle, regarder une image sur ce moniteur, c'est un peu comme mettre des lunettes pour la première fois. Difficile de revenir à un matériel d'une gamme inférieure. Le HDR est évidement de la partie pour d'excellents contrastes

Bien sûr, il faudra passer par les écrans de configuration en naviguant soit avec le mini joystick qui se trouve à l'arrière de l'écran, soit à l'aide de la télécommande fournie. A noter que sur ce coup ASUS a fait le pingre en n'incluant pas de piles... Quoi qu'il en soit, l'ergonomie de l'interface de réglage est discutable. Sensée être dans un style gaming, cette dernière est très chargée en informations sur chaque menu. Pas facile de s'y retrouver, mais une fois que c'est fait, vous pouvez passer facilement dans le bon mode en fonction de votre utilisation. Baisse de l'imput lag au maximum pour le jeu, lissage et fluidité pour un mode film par exemple.

Chaque entrée vidéo bénéficie de sa propre configuration et rien que pour cela, il y en a déjà 4. Un Display Port et trois HDMI 2.0. Vous avez donc de quoi brancher plusieurs consoles et un PC. Il est bien entendu que s'il est plutôt vendu pour les consoles, il fait parfaitement le job sur PC. Il peut le faire attendu, le prix auquel il est vendu (environ 800€).

EN RÉSUMÉ UN DES MEILLEURS MONITEURS GAMING ASUS n'est pas un inconnu en matière de matériel. Plutôt orienté vers l'univers PC, la marque propose désormais plus de choses pour les joueurs en général, qu'ils officient sur consoles ou sur d'autres supports. Ce moniteur en est la preuve avec un tarif qui se veut en rapport avec la qualité du matériel. Reste que si les joueurs PC sont généralement assez enclins à mettre le prix pour exploiter pleinement les performances de leur PC, les joueurs consoles risquent d'être plus réticents à se doter d'un écran à deux ou trois fois le tarif de leur machine.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Des couleurs vibrantes, un excellent rendu.

Le câblage et la visserie compris dans la boîte.

Le côté pratique des ports USB de charge.

Les nombreux modes personnalisables.

Les nombreuses entrées vidéo. Une interface trop chargée pour les réglages.

Un tarif élevé pour des joueurs console.