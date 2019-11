Phil Spencer a joué à Half-Life Alyx et il a aimé

Les propos de Phil Spencer concernant l'absence d'intérêt pour la réalité virtuelle sur Scarlett (La VR sur Project Scarlett ? Pas une priorité pour Phil Spencer) ont bien évidemment fait jaser. Interpellé à de nombreuses reprises, le patron de la branche Xbox a recadré et confessé

En clamant qu'aucun utilisateur Xbox ne réclamait la VR, et qu'il voyait cela comme quelque chose qui isole, Phil Spencer y a été franco. Et comme toujours, les observateurs et commentateurs aussi, lorsqu'il s'est agi de revenir sur ses paroles. Sans oublier la concurrence avec un Shuhei Yoshida prompt à rappeler que Sony a souvent travaillé dur sur des projets jamais réclamés par les fans.

Si l'on peut rester convaincu que ses déclarations n'appellent pas à penser qu'il déteste une technologie qu'il a soutenu publiquement il y a quelques années mais se place plutôt comme quelqu'un qui a sa vision du marché et d'autres objectifs pour sa prochaine console. Reste que tout le monde ne le comprend pas ainsi.

A un tweet d'un des animateurs de Gamertag Radio, Parris Lilly, qui semble avoir bien interprété ses propos et compris qu'il ne fermait pas la porte, il répond :

Fair feedback. I've said publically, I love how our industry has pioneered: AI, physics, 3D, RT, VR/AR etc. For us, it's about focus on our innovations right now. I've played some great VR games, I got to play HL:Alyx in the summer, amazing. It's just not our focus with Scarlett