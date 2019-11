Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annonce que le développement touche à sa fin

Alors que l'année calendaire 2019 touche doucement mais sûrement à sa fin, les regards des joueurs les plus pressés se tournent déjà vers 2020, et sa cohorte de blockbusters prêts à tout emporter sur leur passage, à commencer par Cyberpunk 2077, qui fait déjà physiquement chavirer notre chère Eva.

À voir aussi : PODCAST 513 : Pokémon Épée/Bouclier, Star Wars Jedi Fallen Order et X019 au menu

Le titre qui occupe près de 400 personnes aux dires de son développeur CD Projekt RED est évidemment l'un des titres les plus attendus des prochains mois, n'en déplaise à nos chers lecteurs présents sur le Discord de la rédaction.

Et parce que vous craigniez peut-être que Cyberpunk 2077 fasse l'objet d'un hypothétique report comme l'un des autres jeux ô combien attendus, le toujours jovial et plus enjoué que jamais Piotr Nielubowicz reprend aujourd'hui la parole pour nous rassurer :

Le troisième trimestre de cette année (fiscale) a été dominée par le développement intensif et la promotion de Cyberpunk 2077, qui est entré dans sa phase la plus cruciale, l'étape finale de sa création. Nous avons commencé les tests en interne et à l'externe, ainsi que sa localisation dans chaque langue.

Ainsi, malgré les extensions promises et les nombreuses éditions plus ou moins Collector à fabriquer, Cyberpunk 2077 semble résolu à être pile-poil à l'heure au rendez-vous de nos promesses, et sortira donc bien le 16 avril 2020 sur Google Stadia, PC, PlayStation 4 et Xbox One.

En un mot : breathtaking !