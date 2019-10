Last of Us 2 : Neil Druckmann officialise le report du jeu de plusieurs mois, la date dévoilée

Ardemment désiré, longtemps resté dans l'ombre et copieusement jalousé, l'un des derniers gros jeux de cette génération avait pris tout son temps pour se dévoiler à nos yeux ébahis, et surtout à officialiser une date de sortie que l'on pensait gravée dans la roche. Mais comme le chantait un célèbre duo, tout n'est pas si facile...

Pas plus tard que ce matin (un lapin), Sony nous préparait psychologiquement à encaisser une nouvelle qualifiée de "décevante" par le constructeur japonais, sans pour autant pointer du doigt un quelconque responsable.

Et parmi les pistes évoquées par Nostramahut figurait un hypothétique report de la sortie de The Last of Us Part II, qui avait attendu le 24 septembre pour nous annoncer son arrivée le 21 février 2020. Mais tout va de mal en pis dans le monde post-apocalyptique d'Ellie et Joel, puisque le site Kotaku pense savoir d'après ses propres sources "proches du studio" que le prochain titre de Naughty Dog ne pourrait pas honorer sa promesse.

Selon son journaliste Jason Schreier, The Last of Us Part II serait désormais prévu pour le "printemps 2020", sans plus de précisions. Contacté par nos soins, Sony n'a pas souhaité réagir à cette annonce.

[MàJ] En revanche, le réalisateur Neil Druckmann n'a pas tardé à réagir, et nous dévoile que The Last of Us Part II sortira désormais le 29 mai 2020, et s'en explique sur le PlayStation Blog :

Le mois dernier, nos avons enfin dévoilé le jeu, [...] les retours positifs de notre communauté ont été intenses, et vous pouviez sentir l'énergie grandir au sein de nos équipes.



Malheureusement, durant ces dernières semaines, alors que nous mettions la touche finale à des pans entiers du jeu, nous nous sommes rendus compte que que nous n'aurions tout simplement pas le temps d'apporter le soin que nous estimons nécessaire chez Naughty Dog. Nous étions alors face à deux options : faire des compromis ou prendre plus de temps.



Nous aurions aimé avoir été capables de prévoir ce supplément de temps nécessaire, mais la taille de ce titre gigantesque nous en a empêchés.



Nous avons déçu nos fans et nous nous en excusons.