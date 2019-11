Half-Life Alyx officialisé par Valve, premières infos ce jeudi

L'arrivée d'un troisième Chêne Mou aurait-il fait prendre conscience à Valve du temps infini qui s'est écoulé depuis la sortie d'Half-Life : Episode 2 en 2007 au sein de la divine Orange Box ? Toujours est-il que les choses semblent enfin bouger pour les fans de Gordon Freeman. Chacun son tour, on dirait.

Nous vous parlions hier avec une pointe d'interrogation dans la voix de l'arrivée potentielle d'un certain Half-Life : Alyx, à la faveur d'un leak, qui nous laissait penser que l'officialisation d'un nouvel épisode de la saga Half-Life pourrait bien voler la cérémonie des Game Awards 2019.

Mais aujourd'hui, Valve a décidé de réagir, et de prendre le problème à bras-le-corps, en officialisant tout de go les propos rapportés de l'interview du game designer Robin Walker :

We're excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can't wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw