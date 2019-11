FIFA 20 : EA bannit un joueur pro, Kurt0411 pour avoir craché sur son logo

Les joueurs sont parfois outranciers sur les circuits professionnels et dans leurs streams. On peut considérer que cela fait partie du jeu et que le buzz fait tourner la machine, mais il y a une limite à tout. Cette limite, il semble qu'EA ait décidé qu'un certain Kurt0411 l'ait franchie et à plusieurs reprises.

Ce n'était pas la première fois que l'intéressé s'était montré très critique envers l'éditeur de FIFA, mais cette fois, il est allé encore plus loin à l'issue d'un match diffusé en direct.

En effet, après avoir régulièrement critiqué la firme via des vidéo YouTube, Kurt0411 a carrément craché sur le logo imprimé sur des écharpes qui étaient à côté de lui. Le comportement est particulièrement déplacé, d'autant qu'il venait d'égaliser à la dernière minute du jeu contre l'équipe HSV esports.

Son comportement qualifié de dégoûtant n'a pas tardé à être diffusé sur Twitter et l'intéressé a surenchéri en insultant ses détracteurs de plus belle. EA a réagi en l'excluant de toutes compétitions, aussi bien pour la saison actuelle que dans l'avenir. Il avait déjà été suspendu pendant la FUT Champions Cup 19 à Atlanta pour une durée de deux mois.

Le gus a tenté ensuite de se justifier sur Twitter :

Espérons que cela puisse avoir un effet sur les comportement toxiques de certains joueurs qui oublient trop souvent que ce n'est qu'un jeu. Même s'il peut être pratiqué de façon professionnelle.