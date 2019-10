TEST de la ROCCAT Kain 120 AIMO : Une souris légère, élégante et très précise

Nous avons eu l'occasion d'avoir dans les mains lors de nos diverses sessions de jeu la souris Roccat Kain 120 AIMO. Fabricant allemand de périphériques PC, Roccat a-t-il une nouvelle fois réussi son pari de proposer un nouvel outil Gaming qui mélange utilité et esthétique ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble.

Le Clavier Vulcan 100 Aimo avait déjà fortement convaincu lors de nos phases de test, cette fois c'est au tour de la Kain 120 AIMO de passer entre nos mains. Derrière ce nom de code se cache une souris gaming au design épuré et élégant, comme c'était d'ailleurs déjà le cas pour le clavier. Avec un châssis en métal et ce revêtement en soft touch, on a d'emblée la sensation d'avoir quelque chose de qualité en mains. Mention spéciale à la fine bande de métal brossé au niveau de la mollette qui permet d'apporter une touche d'élégance supplémentaire. On ne le dira jamais assez mais le métal brossé c'est un grand "oui" sur les périphériques et le hardware en général.

Précision exemplaire et poids plume

Côté caractéristiques on est sur une souris de taille moyenne, précisément de 4,30 cm de hauteur, 6,50 cm de largeur et 12,40 cm de longueur. Enfin celle-ci pèse 89 grammes, ce qui en fait quasiment un record en termes de légèreté pour ce type de produit et de cette taille.. Elle s'adapte globalement à toutes les mains et il n'y a vraiment rien à redire sur sa "taille" globale. Le constructeur annonce 50 millions de clics de durée de vie, ce qui est évidemment une estimation difficilement vérifiable comme vous pouvez vous en doutez.

La souris possède un éclairage RGB qui comprend 16,8 millions de nuances de couleurs et le DPI est tout de même de 16 000. Le capteur optique est un ROCCAT Owl-Eye qui n'a plus rien à prouver, équipant déjà la bonne Roccat Kone AIMO dont vous pouvez retrouver le test par ici. La précision est de plus, exemplaire.

Ce n'est pas la taille qui compte

Ce n'est pas la taille qui compte mais tout de même, celle-ci possède un câble tressé de 1,80m en USB. Clairement même si votre bureau est démesuré, cela ne devrait pas poser de soucis pour la faire rejoindre tranquillement votre main. On se demande même à quoi peut servir ce surplus de longueur, mais après tout...

Elle existe aussi en version blanche.

Simple.Basique.

La souris ne fait pas dans l'optionnel et reste sur des boutons très classiques. Pas de bouton "sniper" par exemple ou autre touches spécifiques dans certains type de jeu. Roccat se concentre ici sur l'essentiel et ça suffira largement pour une utilisation gaming classique. Un gros joueur de MOBA ou de MMO n'y trouvera toutefois pas forcément son compte. Comme toujours le logiciel Roccat Swarm permet de configurer son RGB et configurer sa souris, notamment sa précision, sa vitesse, etc.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE SOURIS LÉGÈRE ET ÉLÉGANTE ! La ROCCAT Kain 120 AIMO est une souris extrêmement légère, élégante et... fiable. Malgré son coté classique en termes de proposition de touches, on est sur un produit d'une grande qualité pour un prix qui reste abordable (67 euros). Très clairement elle n'a rien à envier à d'autres modèles plus chers.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Son élégance.

Sa légèreté.

Sa précision. Peu de boutons

(franchement on chipote)