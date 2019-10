Dying Light tease une rencontre avec Left 4 Dead 2

Bientôt Halloween. Les morts-vivants vont être de sortie. Et les jeux vidéo s'excitent autour de cette période propice à l'intégration de thématiques lugubres ou de crossovers qui donnent la chair de poule.

C'est un jeu rempli de zombies. Il a fait une belle carrière qui ne semble, en attendant la sortie d'un deuxième épisode dont on se languit fortement, pas vouloir s'éteindre. Dying Light, sorti en 2015 et enrichi régulièrement a encore de la ressource pour vous faire vibrer à l'approche d'Halloween.

Et ça parle de faire des mamours avec une autre licence adorée par ceux qui veulent se faire peur et plaisir à la fois en éclatant des hordes de bouffeurs de chair :

Survivors!

Are you ready for some serious zombie slaying? #left4dead2 style is coming! pic.twitter.com/Lv4XXyf8Jn - Dying Light (@DyingLightGame) 23 octobre 2019

Survivants ! Êtes-vous prêts pour du sérieux massacre de zombies ? Le style Left 4 Dead 2 arrive !

Dying Light et le jeu de Turtle Rock ont quelques points communs, comme cette tendance qu'ont les mort-vivants à être vifs, agressifs, tenaces... Mais là, à quoi s'attendre ? Des vagues incessantes et toujours plus rapides ? De la coopération pure et la recherche de la performance entre amis ? Le quatuor de Left 4 Dead 2 ou quelques maps qui s'invitent à la fête ? Patience.

Dying Light est disponible sur PS4, Xbox One et PC.