The Art of Cuphead Limited Edition : L'artbook massif s'annonce chez Dark Horse

Que vous approchiez de la centaine d'années ou que vous ayez passé vos soirées d'hiver à vous gaver de dessins animés venus des profondeurs des âges, il y a des chances pour que le style graphique du fantastique jeu des frères Moldenhauer vous ai tapé dans l'oeil lors de sa sortie en 2017.

Et parce que Cuphead, ce n'est pas qu'un diabolique boss rush où la moindre erreur est facturée sur le champ, mais aussi un délire visuel comme jamais nous n'en avions vu dans le jeu vidéo, la licence poursuit sa juteuse exploitation tous azimuts. Après Cuphead sur Tesla, Cuphead la série ou Cuphead le concert, voici venir un bel artbook des familles, oui, mais en édition limitée.

The Art of Cuphead Limited Edition, c'est son nom, met aujourd'hui ses 264 pages d'artwork que l'on jurerait sortis des années 1930, sur la table. Edité par Dark Horse, le bel ouvrage devrait ainsi en mettre plein les yeux des fans d'animation à l'ancienne, nostalgiques de l'époque où l'on distinguait les coups de pinceau dans les décors des dessins animés.

Annoncé sur Amazon à $99 (une version classique sera heureusement de la partie pour $27,99), The Art of Cuphead Limited Edition ne nous permet pas encore de jeter un regard furtif sur son contenu, mais nous promet déjà la présence de dessins tirés du futur DLC The Delicious Last Course, récemment repoussé à 2020.

Pour cette coquette somme, les lecteurs chanceux repartiront avec un fourreau et surtout trois cellulos représentant l'écran titre, comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images. Le pavé, dans ses deux versions, sortira de l'imprimerie le 17 mars 2020.